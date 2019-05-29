Партия Саакашвили будет участвовать в парламентских выборах в Украине
- 29.05.2019, 16:41
«Движение новых сил» примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины.
Партия "Движение новых сил" Михеила Саакашвили, которому накануне вернули украинское гражданство, собирается идти на внеочередные выборы в Верховную Раду.
Об этом заявил один из лидеров политсилы и бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе в интервью "Апостроф".
"Да, мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим реализовать. Участие в выборах - это наш долг перед избирателями", - подчеркнул он.