Партия Саакашвили будет участвовать в парламентских выборах в Украине 29.05.2019, 16:41

Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org/Иван Межуй

«Движение новых сил» примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Партия "Движение новых сил" Михеила Саакашвили, которому накануне вернули украинское гражданство, собирается идти на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом заявил один из лидеров политсилы и бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе в интервью "Апостроф".

"Да, мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим реализовать. Участие в выборах - это наш долг перед избирателями", - подчеркнул он.