закрыть
29 мая 2019, среда, 17:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Партия Саакашвили будет участвовать в парламентских выборах в Украине

  • 29.05.2019, 16:41
Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

«Движение новых сил» примет участие в досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Партия "Движение новых сил" Михеила Саакашвили, которому накануне вернули украинское гражданство, собирается идти на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом заявил один из лидеров политсилы и бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе в интервью "Апостроф".

"Да, мы как партия пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые мы хотим реализовать. Участие в выборах - это наш долг перед избирателями", - подчеркнул он.


популярное за неделю

Мнение

Во всем виноваты лесники и марсиане
Во всем виноваты лесники и марсиане Владимир Халип
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции Дмитрий Растаев
Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип