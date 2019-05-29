Как российский школьник предложил депутата уволить 1 29.05.2019, 16:21

Петиция Дмитрия Аксенова собрала более 15 тысячи подписей.

В России школьник из Кургана создал петицию в соцсети "ВКонтакте" с призывом "уволить депутата, который предложил запретить Майнкрафт". Речь об инициативе депутата Заксобрания Красноярского края Владимира Рейнгардта запретить популярную компьютерную игру Minecraft. Он увидел, как школьники играют в нее со своих телефонов. По его словам, игра пропагандирует насилие и делает детей гиперактивными. За несколько часов петиция за отставку Рейнгардта собрала 15 тысяч подписей, сообщает "Сибирь.Реалии".

На следующий день после поднявшегося шума пресс-секретарь красноярского Заксобрания Владимир Корецкий заявил, что депутат Владимир Рейнгардт перепутал компьютерные игры и на самом деле имел в виду Warcraft. А помощница чиновника Татьяна Ромашевская рассказала, что в адрес депутата поступают звонки с поддержкой его инициативы от родителей. Однако автор петиции Дмитрий Аксенов не верит в то, что эти игры можно перепутать: в Warcraft не играют с мобильных устройств. Да и вообще, он против цензуры как таковой.

– Дима, как ты думаешь, зачем депутат Рейнгардт сделал такое заявление?

– Он мог внести такое предложение по двум причинам: или он так пытается отвести взгляд от реальных проблем, либо просто некомпетентный человек.

– Какие проблемы тебе кажутся реальными?

– Проблемы с экономикой в том же Красноярске. Бедность населения. Слабая инфраструктура. Загрязнение окружающей среды и др.

– Как бы ты описал игру "Майнкрафт"? Почему она популярна и что дает лично тебе?

– Мирная игра со свободным миром, без каких-либо ограничений в творчестве. Тут можешь сделать всё что угодно. Она популярна из-за своей простоты и, повторю еще раз, открытого мира (политика тут ни при чем, это просто вид игры, по-другому, песочница). Она мне дала многое, и если я буду всё перечислять, то этой статьи не хватит. Начиная с новых друзей и заканчивая развитием логики, креативности мышления и интеллекта в целом.

– В своей петиции ты пишешь: "Майнкрафт" никто и никогда не должен запрещать. А что можно и можно ли запрещать в интернете, на твой взгляд? Нужна ли цензура?

– Запрещать, по сути, ничего не нужно, если это, конечно, не расчлененка, наркотики или порнография. Цензуры не должно быть, интернет полностью должен быть свободным и независимым от государства и властей. Каждый человек может и должен выражать свое личное мнение. К сожалению, у нас в стране этого становится все меньше и меньше.

– Ты наверняка слышал о том, какой праздник устроили выпускники школы во Владивостоке? Как ты считаешь, почему он вызвал такой скандал?

– Да, я слышал о событиях во Владивостоке. Как по мне, это была безобидная шутка, которую многие восприняли совсем не безобидно, а некоторые государственные СМИ начали переворачивать информацию с ног на голову.

– Почему они в итоге извинились?

– Я думаю, им пришлось извиниться. У них не было другого выбора.

– Ты говоришь, что следишь за новостями. Значит, наверное, и о работе депутатов иногда читаешь. Как ты оцениваешь их работу?

– К работе депутатов, как и думают большинство, отношусь, мягко говоря, отрицательно. Я думаю, здесь даже не надо объяснять почему.

– Ты скоро окончишь школу. Что планируешь делать дальше?

– После школы планирую поступать на социально-гуманитарный профиль, точно еще не определился, куда именно. Возможно, это будет связано с политикой, так как мне небезразличны ситуация в России и её будущее. Возможно, стану журналистом или буду заниматься продакшном. Мне дико не нравится, что Россия централизованная страна, и соответственно, я точно не собираюсь переезжать в Москву на постоянное проживание. Я как настоящий патриот верю, что в будущем моя область станет комфортной для проживания, и постараюсь приложить максимум усилий, чтобы эта мечта осуществилась.

– За полдня твоя петиция собрала 15 тысяч подписей. Ты удивлен?

– Я безусловно удивлен такими темпами и очень благодарен множеству СМИ и пабликов, которые публиковали новость о петиции.

– Ты наверняка знаешь, что периодически случаются ЧП – подростки приходят в свои школы (училища) и устраивают там нападения и даже теракты. Не думаешь, что здесь может быть в том числе связь с играми-шутерами, к которым относится и "Майнкрафт"?

– Я думаю, что ЧП никак не связаны с играми, и в первую очередь это зависит от воспитания и общества. Общество может тебя травить, или окружение, в которым ты находишься, влияет на тебя не очень хорошо.

Несколько старшеклассников ответили на вопрос корреспондента "Сибирь.Реалий", нужна ли, на их взгляд, цензура в интернете, а также запреты на игры, книги, фильмы, клипы.

Влад, 16 лет:

– Запрета на любые виды искусства не должно быть, так как это ограничивает автора. И цензура в интернете нужна только там, где сам создатель сайта скажет. Например, тот же мат на православном сайте можно зацензурить, так как создатели сайта будут против, а на том же Дваче (интернет-площадка для анонимного общения на широкий круг тем. – Прим. С.Р.) нельзя, так как создатели не против мата и разрешают всем его использовать.

Алексей, 16 лет:

– Лично я считаю, что запреты иногда нужны, если дело идёт про детскую порнографию или из ряда вон выходящие игры. Но в данный момент рассматривалась совершенно безобидная игра, у которой имеется огромная фан-база. А своим комментарием и запретом депутат очередной раз подчеркнул свою некомпетентность. Цензура в интернете должна быть в пределах разумного, не переходя за грань полного абсурда.

Ярослав, 17 лет:

– Эта новость повергла меня в шок. Я считаю, что каждый пользователь интернета имеет полное право на свободу своих действий и анонимность. То, что сейчас происходит вокруг российского интернета, просто полный треш. Очень страшно, во что может превратиться всемирная паутина уже через пару лет. Я хотел бы многое сказать в этом сообщении, но боюсь, ведь сейчас из каждого угла на тебя смотрит "эфэсбэшик" и может узнать информацию о тебе и твоих близких за три клика, и это, честно говоря, немного неприятно. Нужна ли цензура в интернете? Я отвечу – нет. Уже все давно знают, что такое VPN, и могут без проблем получить доступ к любым ресурсам. Правда, в некоторых моментах цензура действительно необходима, ведь многие люди подвержены опасности из-за недоброжелательного контента в интернете (скримеры, расчлененка и т.д). То, что сейчас собираются запретить "Майнкрафт", – полный бред. Давно так не смеялся.