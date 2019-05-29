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Доллар и евро подорожали на торгах в Минске

  • 29.05.2019, 17:10
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Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 29 мая доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0082 и стоит Br2,0879 за $1 (на торгах 28 мая - Br2,0797 за $1).

Евро подорожал на Br0,0016 до Br2,3278 за 1 евро (28 мая - Br2,3262 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0061 и составляет Br3,216 за 100 российских рублей (28 мая - Br3,2221 за 100 российских рублей).


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