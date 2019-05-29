Британцы сделали сенсорное рулевое колесо 2 29.05.2019, 17:17

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Теперь водители будут меньше отвлекаться от дороги.

Инженеры британской компании Jaguar Land Rover разработали рулевое колесо, которое должно помочь водителям меньше отвлекаться от дороги: нагреваясь с той или иной стороны, оно подает сигнал о необходимости поворота налево или направо, пишет «Популярная механика».

Сенсорное рулевое колесо разработано совместно с учеными из шотландского Университета Глазго. Отдельные части обода рулевого колеса могут нагреваться или охлаждаться — с помощью этих знаков автомобиль подсказывает водителю, где повернуть или когда перестроиться. В первую очередь такая функция, по замыслу британцев, может быть полезна в условиях низкой видимости, например, во время дождя, в гористой или лесной местности.

В перспективных беспилотных автомобилях эта технология сможет применяться на подрулевых лепестках переключения передач, чтобы обозначить переход управления от водителя к автономной системе. Температура поверхности рулевого колеса меняется в пределах 6 °C. Впрочем, если необходимо, водитель также может настроить разницу температур по своим личным предпочтениям.

Исследования показали, что температурные подсказки могут также использоваться для разных уведомлений, где вибрация слишком отвлекает водителя — в частности, при предупреждении о низком уровне топлива. Такой способ информирования также является альтернативой звуковых оповещений в тех случаях, где лишний шум в салоне препятствует комфортному общению пассажиров или может разбудить ребенка.