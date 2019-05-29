В Минске пропал без вести 46-летний топ-менеджер компании 5 29.05.2019, 17:36

5,132

Мужчина вышел из дома и пропал.

Родные и милиция ищут 46-летнего Сергея Гусаковского, который утром 28 мая вышел из дома и до сих пор не вернулся. О розыске сообщает поисковый отряд «Ангел», пишет tut.by.

Утром примерно в 7 утра, во вторник, мужчина вышел из дома по улице Славинского, 8а и пропал. Поиск ведут сотрудники первомайского РУВД столицы.

Приметы: рост 182 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы черные с проседью, может носить бороду и усы. Особые приметы: шрам на левом веке под бровью, шрам слева под нижней губой. Не работает левая рука после травмы.

Был одет: майка с коротким рукавом желтого цвета с невыразительным рисунком, светло-синие джинсы (Pierre Cardin), светло-салатовые кроссовки (Geox).

Судя по данным на странице Гусаковского в Facebook, сейчас он — исполнительный директор компании «СТА Логистик», а в прошлом был гендиректором в издательском доме «БелКП-Пресс».