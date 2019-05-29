От рассвета до отката 7 Глеб Живлов

29.05.2019, 17:41

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В ближайшее время может стать известно о новых задержаниях в крупных с/х предприятиях.

В конце прошлой недели были задержаны руководители нескольких предприятий, ранее входивших в холдинг «Белстанкоинструмент». По имеющейся информации, в ближайшее время может стать известно о такого рода событиях в нескольких крупных сельскохозяйственных предприятиях. Широкой огласки некоторые задержания пока не получили, но в хозяйствах Минской и других областей об этом уже только и говорят.

Схема с запчастями для техники и обслуживанием простая: «Есть два поставщика. Один предлагает запчасть за 10 рублей, второй - за 20. Три рубля заказчику - и дело в шляпе, подписывай договор»

Во всех случаях речь идет о получении взяток и «откатах» за содействие в правильном решении нужных вопросов. Волна задержаний по подозрению в коррупции плещется в разных направлениях: от врачей - в сторону директоров, из бизнеса - в сельское хозяйство. Случается, что окатывает этой волной и в самых неожиданных местах - даже в кругу максимально приближенных лиц. Весь май в стране проходит под эгидой борьбы с коррупцией. По многолетней традиции тон в этой борьбе задает Лукашенко.

Факты взяточничества, должностных хищений, злоупотреблений, превышения власти или служебных полномочий привели к тому, что 15 мая уже Генеральная прокуратура внесла представление об устранении нарушений министру сельского хозяйства и продовольствия по результатам проверки исполнения антикоррупционного законодательства в системе ведомства.

А на прошлой неделе генпрокурор Александр Конюк лично представил антикоррупционный декрет Лукашенко № 3 в парламенте, где рассказал, что количество преступлений в стране снижается, однако число фактов коррупции растет: «С одной стороны, это - результат работы правоохранительных органов по их выявлению и пресечению, а с другой - недостатки в предупредительной деятельности госорганов и организаций. Борьба с коррупцией в нашей стране не разовая акция, а системная работа. Это - один из важнейших приоритетов политики белорусского государства».

Справка: В 2018г. в стране зафиксировано почти 2,5 тыс. коррупционных преступ-лений. Количество учтенных коррупционных деяний увеличилось на треть, а материальный ущерб составил более BYN22 млн. На имущество обвиняемых и иных лиц наложен арест в сумме свыше BYN30 млн, что позволит обеспечить возмещение ущерба. К коррупционным относятся преступления по ст. 210, ч. 2 и 3 ст. 235 (при совершении указанных преступлений должностным лицом с использованием своих служебных полномочий), ст. 424, 425, ч. 2 и 3 ст. 426 (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности), ст. 429-432, а также ст. 455 (при совершении указанных преступлений из корыстной или иной личной заинтересованности) Уголовного кодекса.

Коррупция в сельском хозяйстве

Поводом к проверке исполнения антикоррупционного законодательства в системе Минсельхозпрода послужила динамика коррупционной преступности в сельскохозяйственной сфере. Если в 2016г. было совершено 138 таких преступлений, то в 2017г. - 200, в 2018г. - 235, в I квартале 2019г. - 35.

Как показала проверка, коррупционным эпизодам способствовали необоснованное посредничество и отсутствие системы подготовки специалистов в области закупок. Об одном из примеров такого рода преступлений в апреле сообщили в МВД, освещая мероприятия по проверке сельхозпредприятий.

«Коррупционное преступление допустил главный инженер филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов». В отношении работника предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки) за решение вопросов по выбору поставщика запасных частей и услуг по ремонту сельскохозяйственной техники, подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и их оплату при подготовке сельхозтехники к весенне-полевым работам. Сумма взятки от представителя одной из коммерческих структур составила $2 тыс.».

В неформальном общении с корреспондентом один из бывших сотрудников милиции вспомнил, что «Борисовский комбинат хлебопродуктов уже не раз фигурировал в такого рода историях». Одна из них попала во внимание органов два года назад и была связана с закупкой ветеринарных препаратов и кормовых добавок.

Справка: В мае 2017г. оперативники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД совместно с УБЭП ГУВД Мингорисполкома выявили преступную схему деятельности должностных лиц управляющей компании холдинга «АФМ», одного из крупнейших коммерческих производителей и поставщиков ветеринарных препаратов и кормовых добавок на территории Беларуси. Тогда оперативники управления по борьбе с экономическими преступлениями установили «системные факты получения незаконных денежных вознаграждений руководителями предприятия». По версии правоохранителей, передача денег осуществлялась руководством коммерческой организации либо по их указанию подчиненными работниками. Сообщалось, что десяти лицам предъявлено обвинение, и в отношении них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, еще пять привлечены в качестве подозреваемых. По оперативной информации сотрудников, сумма взяток составляла 5-8% товарооборота с предприятиями агропромышленного комплекса. Поскольку взятки формировали через обналичивание денежных средств компании путем вывода на подконтрольные субъекты хозяйствования на территории иностранных государств, то в общей сумме они могли составить более $1 млн за предыдущие два года.

Попадал не в лучшие истории филиал «Большие Новоселки» и ранее. Например, в 2014г., когда Комитет госконтроля выявил многочисленные факты самовольного захвата земли и неэффективного ее использования. По словам информированного собеседника, «в этот раз все похоже на ранее запланированное мероприятие, поскольку как раз в таких случаях в сводках отсутствует какая-либо информация об участниках преступления».

Под чьим прикрытием работают?

«В «Больших Новоселках» при задержании главного инженера присутствовал руководитель коммерческой организации, который и привел за собой сотрудников правоохранительных органов, - рассказывает бывший работник предприятия. - Руководители этой организации приезжают и договариваются с инженером или председателем. Мы, мол, тебе даем «откат», а ты у нас закупаешь запчасти и ремонтируешь технику. «Откат» предлагали от 2 до 10% от оборота с колхозом. Заключали договор, потом колхоз с ними сотрудничал, и после того как колхоз оплачивал что-либо, они привозили деньги. А в какой-то прекрасный момент один из представителей этой организации по фамилии Яхонт приехал в колхоз, дал положенные инженеру деньги, а за ним сразу приехала оперативная группа и задержала инженера».

По информации журналистов, речь идет о нескольких компаниях, среди учредителей которых числятся одни и те же люди - ООО «ДизельТехноРесурс», ООО «ДизельТехноИмпорт» и ООО «СТОТракторов». Названия этих компаний в последние несколько недель активно озвучиваются на совещаниях в хозяйствах Минской области - с предостережениями о сотрудничестве. Косвенно эту информацию подтвердил и.о. главного инженера филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский КХП» Андрей Езерский: «Подробности по этому делу мне неизвестны, но до этого инцидента наша организация действительно несколько лет работала с ООО «ДизельТехноРесурс», а потом резко прекратила, и сейчас с ними уже не сотрудничаем».

Директор этой организации Александр Кулешевский в разговоре с корреспондентом ни опровергать, ни подтверждать данную информацию не стал: «Обращайтесь в МВД. Если они захотят, то пусть комментируют. Я оставляю ваши вопросы без комментариев».

По запросу «БелГазеты» в МВД ограничились общим ответом: «С учетом того, что расследование уголовного дела в отношении должностного лица филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» проводится следственными органами, дополнительные комментарии по интересующим вас вопросам не находятся в компетенции органов внутренних дел».

При этом на сельхозпредприятиях Минской области упорно ходят слухи, что «сейчас силовики работают по другим областям через эти же организации». По словам одного из работников, схема с запчастями для техники и обслуживания простая: «Есть два поставщика. Один предлагает запчасть за 10 рублей, второй - за 20. Три рубля заказчику - и дело в шляпе, подписывай договор. А первый поставщик в роли юноши, питающего надежды, отправляется на переговоры в следующее хозяйство. Еще один важный нюанс: качество при реализации таких схем вторично, потому что спрашивать некому и не с кого. Как говорится, все довольны, все свободны. При этом люди с адекватными ценами и достойным уровнем услуг остаются «с носом» - им нет места в коррупционных схемах, позволяющих высасывать бюджетные средства огромными потоками. Не знаю, под чьим контролем сейчас проводятся все задержания, но со стороны взяткодателей люди фигурируют там одни и те же».

Председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов обещает, что проверки сельхозпредприятий в стране будут продолжены

Как заявил на прошлой неделе в эфире телеканала «Беларусь-1» председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов, проверки сельхозпредприятий в стране будут продолжены, чтобы руководители были в тонусе: «Нарушений очень много. У меня просто душа болит, когда я называю эту цифру. То, что мы проверили, а понятно, проверили не все, - 2,5 тыс. нарушений было по проверенным объектам».

Как ранее сообщала пресс-служба КГК, наиболее типичные нарушения- «занавоженность ферм, отсутствие порядка на территориях механизированных дворов, ферм и зернотоков». Не исключено, что как только будут окончательно завершены точные измерения занавоженности, а на территориях наведут полный порядок, то к работе приступят и другие силовые ведомства - по более существенным проблемам сельского хозяйства.

Глеб Живлов, «БелГазета»