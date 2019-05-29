Еврокомиссия призывает начать переговоры о приеме Албании и Северной Македонии в ЕС 29.05.2019, 17:47

Страны достаточно продвинулись по пути реформ.

Албания и Республика Северная Македония готовы к началу переговоров об их вступлении в Европейский Союз. К такому выводу пришла Европейская комиссия, которая в среду, 29 мая, обнародовала свою ежегодную оценку хода демократических реформ в государствах Западных Балкан и Турции, сообщает "Немецкая волна".

Как сообщается в пресс-релизе Комиссии ЕС, со времени принятия "Стратегии Еврокомиссии для стран Западных Балкан"в 2018 году Албания и Северная Македония "существенно продвинулись по пути прогресса и показали приверженность европейской перспективе", хотя уровень проведения реформ в них различен.

Решение о начале переговоров будет принято на саммите ЕС в июне

Албания и Северная Македония "осуществили реформы, особенно в областях, единогласно указанных им Европейским Советом в июне 2018 года", заявил 29 мая комиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан, выступая перед комитетом Европарламента по внешней политике. На этом основании Еврокомиссия рекомендует начать с обоими странами переговоры об их вступлении в ЕС.

Ожидается, что лидеры стран-членов ЕС рассмотрят эту рекомендацию Еврокомиссии на июньском саммите в Брюсселе, после чего будет решено начать официальные переговоры со Скопье и Тираной.

Балканские государства на пути к членству в ЕС

Путь к вступлению Республики Северная Македония в Евросоюз открылся после того, как она уладила разногласия с Грецией, согласившись на переименование своего государства, называвшегося ранее Македонией.

Два других балканских государства - Сербия и Черногория - тоже стремятся к членству в ЕС. Однако, оценивая их перспективы, Йоханнес Хан отметил, что им "срочно" необходимо приложить больше усилий для защиты верховенства закона.