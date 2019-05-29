Мюллер: первое публичное выступление о «российском расследовании» (Видео, онлайн) 29.05.2019, 18:00

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СПЕЦПРОКУРОР США РОБЕРТ МЮЛЛЕР

Спецпрокурор не выступал на публике с момента назначения на пост в мае 2017 года.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в среду сделал первое публичное заявление о результатах своего расследования по «российскому делу», передает «Голос Америки».

Спецпрокурор не давал публичных комментариев с тех пор, как был назначен на этот пост в мае 2017 года.

Расследование было посвящено российскому вмешательству в выборы 2016 года и контактам Москвы с предвыборным штабом Дональда Трампа.