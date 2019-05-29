Мюллер: первое публичное выступление о «российском расследовании» (Видео, онлайн)
- 29.05.2019, 18:00
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Спецпрокурор не выступал на публике с момента назначения на пост в мае 2017 года.
Спецпрокурор Роберт Мюллер в среду сделал первое публичное заявление о результатах своего расследования по «российскому делу», передает «Голос Америки».
Спецпрокурор не давал публичных комментариев с тех пор, как был назначен на этот пост в мае 2017 года.
Расследование было посвящено российскому вмешательству в выборы 2016 года и контактам Москвы с предвыборным штабом Дональда Трампа.