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Саакашвили прилетел в Борисполь

  • 29.05.2019, 18:11
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Десятки сторонников партии «Рух нових сил» собрались в терминале аэропорта, где приземлился самолет из Варшавы.

Самолет с бывшим президентом Грузии, экс-председателем Одесской облгосадинистрации Михаилом Саакашвили в 17.35 приземлился в аэропорту Борисполь. Трансляцию возвращения политика ведет Громадське.

В ожидании Саакашвили в терминале собрались десятки его сторонников и многочисленные журналисты. Среди встречающих – советский диссидент, бывший депутат Верховной Рады Степан Хмара.

Саакашвили пожимал руки встречающим и делал с ними селфи. Политику вручили хлеб-соль и икону.


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