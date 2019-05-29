Азаренко и Барти вышли во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос» 4 29.05.2019, 18:28

Виктория Азаренко

Белоруска и австралийка уверенно обыграли сербку Александру Крунич и австралийку Айлу Томлянович.

Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти вышли во второй круг парного разряда "Ролан Гаррос", передает pressball.by.

В стартовом раунде они уверенно обыграли сербку Александру Крунич и австралийку Айлу Томлянович — 6:1, 6:1.

Матч продолжался 50 минут.

Александра Крунич (Сербия)/Айла Томлянович (Австралия) — Виктория Азаренко (Беларусь)/Эшли Барти (Австралия) — 1:6, 1:6