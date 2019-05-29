Роберт Мюллер: Факт вмешательства РФ в выборы в США в 2016 году установлен со всей точностью 1 29.05.2019, 18:32

2,008

РОБЕРТ МЮЛЛЕР

Спецпрокурор США также объяснил, почему не обвинил Трампа.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который два года вел расследование связей кампании и штаба с Трампа с Россией о вмешательстве в выборы в США в 2016 году, 29 мая официально объявил, что его расследование закрыто и он уходит в отставку, передает “Настоящее время”.

"Решение об этом я принял самостоятельно. Меня пригласили давать показания в Конгрессе США, но я не буду этого делать. Мы тщательно выбирали слова в представленном нами документе (24 марта Конгресс получил краткую версию расследования Мюллера - прим.), и я не вижу оснований предоставлять информацию в большем объеме, чем уже содержится в моем докладе", - подчеркнул он.

"Я не думаю, что с моей стороны было бы правильно комментировать далее это расследование или дальнейшие действия Департамента юстиции США", - подчеркнул Мюллер, говоря о своей отставке.

Он еще раз подчеркнул, что факт российского вмешательства в выборы в США в 2016 году установлен со всей точностью. Однако факт сотрудничества Трампа или кого-то из его окружения с Россией не был установлен, и доказательств этого не было обнаружено. Именно это, по его словам, было написано в его докладе. 24 марта этот документ был обнародован и представлен Конгрессу непосредственным руководителем Мюллера генпрокурором Уильямом Барром.

"Было бы несправедливо обвинять кого-то в преступлении, если бы не могли представить это обвинение в суде", - подчеркнул Мюллер, касаясь содержания доклада. Особенно, подчеркнул он, когда предположения, содержащиеся в расследовании касаются президента.