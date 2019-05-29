Комитет ООН принял к рассмотрению еще две жалобы белорусских журналистов 1 29.05.2019, 18:42

Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобы гомельских журналистов-фрилансеров.

Комитет ООН по правам человека зарегистрировал (№3608/2019 и №3609/2019) жалобы гомельских журналистов-фрилансеров Евгения Меркиса и Ларисы Щиряковой. Об этом 29 мая официальным письмом извещен их представитель, юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Леонид Судаленко, который ведет дела журналистов на международном уровне.

Фото: ПЦ Весна

По информации юриста БАЖ, в жалобах фрилансеров перечисляется все случаи привлечения их к ответственности в течение 2017 года за сотрудничество с телеканалом «Белсат».

В 2017 году на Е. Меркиса милиция составила два, а на Л. Щирякову пять протоколов за «незаконное изготовление продукции СМИ» – различные суды Гомельского региона в течение года наказали журналистов штрафами на общую сумму около 2,5 тысяч Евро.

Напомним, в отношении независимых журналистов-фрилансеров белорусское правительство ведет бескомпромиссную борьбу. Несмотря на возросшее количество жалоб в Комитете ООН по правам человека чиновники продолжают твердить – аккредитация благо, которое не замечают сами журналисты.

Юрист БАЖ Леонид Судаленко считает, что другого пути, кроме как поднимать эти вопросы на международном уровне не существует, а журналисты должны показать чиновникам, что информация, это не то, на что нужно спрашивать разрешение у государства.

«В понимании европейских ценностей и стандартов прав человека аккредитация является инструментом, облегчающим возможности журналистов на получение информации, наши же чиновники считают ее разрешением на работу», - подчеркивает эксперт.

Леонид Судаленко отметил, что срок рассмотрения жалоб в Комитете ООН по правам человека сегодня составляет от 3-х до 5-ти лет.

Ранее он зарегистрировал здесь и ведет коммуникацию с белорусским правительством по жалобам журналистки Ларисы Щиряковой, фрилансеров Кастуся Жуковского, Андрея Толчина и Наталии Кривошей, блогера с Октябрьского Андрея Паука, журналистки с Березы Тамары Щепёткиной, журналиста с Могилева Александра Буракова.