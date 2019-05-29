закрыть
29 мая 2019, среда, 20:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

США обвинили РФ в нарушении моратория на ядерные испытания

  • 29.05.2019, 19:00
  • 1,036

Об этом заявил глава Разведывательного управления Министерства обороны США.

Соединенные Штаты подозревают Россию в нарушении моратория на проведение ядерных испытаний, заявил в среду глава Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли, передает «Голос Америки».

«Соединенные Штаты полагают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания в плане соответствия нулевому стандарту», – заявил он, выступая на форуме по контролю над вооружениями в Гудзоновском институте.


популярное за неделю

Мнение

Во всем виноваты лесники и марсиане
Во всем виноваты лесники и марсиане Владимир Халип
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму
Нужно поддерживать сопротивление тоталитаризму Светлана Алексиевич
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции
Новому президенту перво-наперво придется навести порядок в милиции Дмитрий Растаев
Европейские игры вместо картофелечистки
Европейские игры вместо картофелечистки Ирина Халип