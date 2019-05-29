США обвинили РФ в нарушении моратория на ядерные испытания 29.05.2019, 19:00

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Об этом заявил глава Разведывательного управления Министерства обороны США.

Соединенные Штаты подозревают Россию в нарушении моратория на проведение ядерных испытаний, заявил в среду глава Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли, передает «Голос Америки».

«Соединенные Штаты полагают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания в плане соответствия нулевому стандарту», – заявил он, выступая на форуме по контролю над вооружениями в Гудзоновском институте.