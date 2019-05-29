Новый президент Латвии Эгил Левитс: проевропейский консерватор 29.05.2019, 19:11

Эгил Левитс

Фото: Delfi.lv

Латвийские эксперты оценивают нового главу государства.

В среду, 29 мая, парламент Латвии избрал нового главу государства. Предыдущий президент республики Раймонд Вейонис отказался баллотироваться на второй срок, и депутаты Сейма избрали президентом судью Европейского суда Эгила Левитса.

В его поддержку выступили национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ, Новая консервативная партия и объединение «Для развития/За!», которые обладают 41 мандатом в Сейме. Кроме того, Левитса поддержало «Новое Единство» и часть депутатов от центристской партии «KPV LV» («Кому принадлежит страна»).

В результате, за Эгила Левитса проголосовал 61 депутат (при необходимом минимуме в 51 голос), а за его конкурентов Дидзиса Шмитса и Юриса Янсонса соответственно - 24 и 8 депутатовСейма.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросила латвийских экспертов охарактеризовать избранного президента Латвии.

«Особых сюрпризов не было»

Директор центра изучения общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш называет прошедшие выборы «самыми скучными за последние годы».

«Правящая коалиция заранее определилась на счет своего кандидата. Изначально, может быть, была интрига: смогут ли они набрать больше половины голосов парламента, что необходимо для выборов президента согласно Конституции. Но все прошло так, как и было задумано, и Эгил Левитс получил абсолютное большинство голосов», - констатирует Арнис Кактиньш.

На предыдущих президентских выборах, напоминает эксперт, кандидатов было больше, поэтому избрание главы государства проходило в несколько туров. «И это было более интересно, так как там все-таки была какая-то интрига: кто пройдет, а кто отсеется. Сейчас особых сюрпризов не было», – сожалеет собеседник.

На вопрос: «почему решил не переизбираться нынешний президент Латвии Раймонд Вейонис?», эксперт ответил: «Полагаю, это связано с его рейтингом. В пару последних лет у него было несколько неприятных коллизий, из-за чего от него отвернулись некоторые партии правящей коалиции. Прошлой осенью у нас прошли парламентские выборы, правящая коалиция поменялась, и поскольку он увидел, что, скорее всего, не сможет победить на этих президентских выборах, то решил не рисковать», – полагает Кактиньш.

Эксперт подчеркивает, что, согласно Конституции Латвии, президент является скорее церемониальной фигурой. «Конечно, в каких-то моментах он может оказать влияние, но президенты, в основном, занимаются внешними делами – представляют страну за рубежом и в меньшей степени вовлечены во внутреннюю политику. А основные решения принимают парламент и кабинет министров», – заключает директор исследовательского центра SKDS.

«Господин Левитс будет активным президентом»

По мнению декана факультета социальных наук Латвийского университета Юриса Розенвалдса, Левитс будет «качественным президентом».

«Он человек знающий, обладает большим опытом, юрист высокого уровня. И что очень важно – несомненно, является проевропейским политиком. Ему сейчас 63 года, а в советские времена он с семьей эмигрировал и 17 лет жил за границей. В Латвию он стал вновь приезжать в конце 80-х годов, после начала “Песенной революции”, то есть, в политической жизни республики присутствует достаточно давно», - отметил профессор Розенвалдс в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

В то же время, по мнению Розенвалдса, Левитс является весьма консервативным политиком. По этой причине на прошлых президентских выборах его активно продвигало Национальное объединение. «И здесь нужно упомянуть, что Эгил Левитс является одним из авторов новой преамбулы Конституции Латвийской республики. А главная идея этой преамбулы – связь между латвийским государством и самоопределением латышской нации. И, как отметили некоторые специалисты, в первоначальном варианте текста было достаточно архаичное определение государственной нации, позаимствованное из немецкой юридической мысли XIX века, что отличается от современного понимания этого явления. Правда, в более позднем варианте преамбулы этот момент был изъят», – уточняет Юрис Розенвалдс.

Как подчеркивает собеседник «Голоса Америки», в ходе предвыборных дебатов со своими конкурентами кандидат от правящей коалиции в Сейме показал, что способен модифицировать свои взгляды. И, по крайней мере, по двум позициям высказал идеи, мало совместимые с принципами Национального объединения.

«Во-первых, он поддержал инициативу уходящего президента Раймонда Вейониса об автоматическом предоставлении латвийского гражданства детям неграждан. Изменение не очень большое, поскольку это возможно и сейчас, правда, для этого необходимо соответствующее заявление родителей. Теперь же гражданство будет предоставляться всем детям, родившимся на территории Латвии. Конечно, это, скорее, символический жест, хотя и очень важный.

И второе – не смотря на свои консервативные взгляды, он продемонстрировал гибкость в вопросе об однополых отношениях. Чтобы не дразнить сторонников “традиционных ценностей”, он не ведет речь о признании однополых семей и легализации браков, но говорит о неком юридическом статусе партнерских отношений. Что очень важно, и в то же время – неприемлемо для Национального объединения», - подчеркивает профессор Розенвалдс.

И резюмирует: «Я думаю, что господин Левитс будет активным президентом и в плане законотворчества, и в плане взаимодействия с латвийскими политиками. Еще одной сильной его стороной будет деятельность на международной арене, потому что знание иностранных языков и опыт работы в международных институтах сыграют в его пользу. Но, в то же время, Левитс – так называемый “яйцеголовый ”он в последние годы жил в Люксембурге, где до сих пор находится его семья. Поэтому общение с народом будет для него в известной мере вызовом. В своей первой речи перед Сеймом он сказал, что будет президентом всей Латвии – и бедных и богатых, и латышей и не латышей. Посмотрим, как это у него получится, и будем надеяться, что его европейскость возьмет верх над консерватизмом».