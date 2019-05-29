Нефтяная сделка России и ОПЕК подвисла в воздухе 29.05.2019, 19:30

Российская делегация отменила переговоры 25-26 июня.

В условиях торговых войн, санкций и усиления напряженности в Персидском заливе ОПЕК и ее партнерам предстоит принять одно из самых сложных решений в отношении политики на рынке нефти за годы. Но сначала им нужно договориться о дате встречи, пишет finanz.ru.

В то время как до заседания остается примерно месяц, министры расходятся во мнении относительно конкретных сроков, сообщают делегаты. Россия две недели назад выступила против назначенной первоначально даты 25-26 июня, и министры еще не договорились об альтернативе, сказали делегаты, попросившие остаться неназванными.

Тот факт, что 24 министра не могут договориться о дате столь незадолго до встречи, угрожает ослабить доверие к альянсу, который добывает более половины мировой нефти, в ситуации, когда многочисленные риски как для спроса, так и для предложения усиливают волатильность цен.

"Это, конечно, не говорит о сплоченности", - сказала главный сырьевой стратег RBC Capital Markets LLC в Нью-Йорке Хелима Крофт.

Встреча является критическим моментом для альянса ОПЕК+, который де-факто возглавляют Саудовская Аравия и Россия. Хотя замедление глобального экономического роста может говорить в пользу дальнейшего ограничения добычи, сокращение поставок со стороны ряда членов ОПЕК, таких как Иран и Венесуэла, является аргументом в пользу наращивания производства.

Высокопоставленный чиновник ОПЕК, комментировавший на условиях анонимности, сказал, что решение по дате ожидается в скором времени. В качестве альтернативы министры в настоящее время обсуждают 3-4 июля.