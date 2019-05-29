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Что происходит с экс-«Крумкачамi»?

  • Николай Иванов, «Прессбол»
  • 29.05.2019, 19:43
Фото: vk.com/krumkachy

Похоже, в НФК раскол.

В понедельник, 27 мая, столичный клуб прекратил сотрудничество с главным тренером Алексеем Кучуком. Выступление экс-"Крумкачоў", как следует из пресс-релиза "воронов", "признано неудовлетворительным", свидетельствует о "невыполнении турнирных задач", а качество футбола "не внушает оптимизма и не вселяет надежды". Кучука-младшего отправили в отставку, а уже назавтра официально представили сменщика. Им стал Сергей Кузьминич, который ранее тренировал дублирующие составы "Белшины" и "Динамо-Брест", а также помогал Олегу Кубареву в "Гомеле" и "Зимбру".

Сработали оперативно. В понедельник клубные руководители отменили командную тренировку и провели собрание, на котором обо всем поведали футболистам. Вместе с Кучуком ушли тренеры Александр Лукаш и Сергей Гигевич. Следом — опытные игроки Павел Пласконный и Дмитрий Пархачев. Футболисты приняли самостоятельное решение покинуть клуб.

Со стороны поражает не столько смелость, сколько легкость, с которой клубные боссы отважились на тренерскую перестановку. Суммарно в столичном клубе Кучук провел почти три с половиной года, два из которых "рулил" основной командой — больше, чем кто-либо доселе. Но не только по этой причине отставка 32-летнего специалиста стала неожиданностью. За пару лет Алексей зарекомендовал себя грамотным специалистом. Под его патронажем "вороны" провели 21 матч (+3=8-10, 17-32) в высшей лиге, заняли 13 место, а также пробились в четвертьфинал Кубка Беларуси. После известной истории молодой тренер продолжил работать с командой и во второй лиге (Д3), что стало для болельщиков новообразованного НФК приятной неожиданностью. Экс-"Крумкачы" уверенно провели сезон (+23=3-2, 80-16) и вышли в первую лигу (Д2), однако прекратили борьбу за Кубок уже на старте квалификации.

Отставка Кучука случилась после шести сыгранных матчей в чемпионате-2019, в которых команда набрала лишь пять баллов и обосновалась на 12-й строчке.

Фото: vk.com/krumkachy

Многообещающий НФК плохо начал сезон. Уже в первом туре "вороны" оступились там, где не ждали — не совладали дома с "Оршей". Новичок команды Трачинский после выхода на замену огорчил экс-одноклубников голевым дублем, но было слишком поздно — уже после хет-трика оршанца Иванова. Упустил возможность реализовать пенальти Пархачев. В итоге четыре сотни человек, собравшихся на стадион РЦОР-БГУ, остались разочарованными — поражение 2:3. Во втором туре случилась увлекательная перестрелка с "Лидой" (2:2), в третьем — крупное поражение "Нафтану" (1:4). А ведь в матче с новополочанами начиналось все здорово — шикарным ударом Баскакова. Но вскоре его заменили из-за травмы. Неудачно сложился матч для еще одного новобранца — голкипера Бабаева, который пропустил пару мячей и покинул поле до перерыва.

После разгрома "вороны" приняли решение прошлое зачеркнуть, а матчем с "Рухом" открыть сезон "заново". Снова перекроили ряды, изменили схему, на последний рубеж отправили спортивного директора Антона Шунто — и с его помощью выстояли под шквалом атак гостей (0:0). В пятом туре была обыграна "Сморгонь" (2:0). Казалось, жизнь налаживается. "Который год все без конца", — как поет Вася Обломов. Однако после пропуска тура команда уступила на выезде "Локомотиву" (1:3), после чего клубные боссы решились на кадровые перемены.

Непрекращающиеся эксперименты с составом и позициями игроков — одна из причин провального старта. В текущем сезоне за НФК сыграли 24 игрока — больше, чем в любой другой команде первой лиги. При этом на вратарской позиции пробовались четыре футболиста, а целиком все шесть матчей провел лишь Павел Пласконный. Который уже покинул клуб…

НФК в сезоне-2019 (после 6 матчей): Антон ШУНТО (3 матча/-3), Роман БАБАЕВ (2/-4), Вадим ЛОЙКО (2/-2), Евгений КОСТЮКЕВИЧ (1/-3); Павел ПЛАСКОННЫЙ (6, 2 ж/к), Илья ТРАЧИНСКИЙ (6/2), Александр СКШИНЕЦКИЙ (6), Ярослав БОГУНОВ (6/2, 1 ж/к), Евгений ЧЕБОТАРЕНКО (6), Дмитрий ПАРХАЧЕВ (6/1, 2 ж/к), Максим ТАЛЕЙКО (6, 1 ж/к), Кирилл АЛЕКСИЯН (5, 2 ж/к), Илья ДЖУГИР (5/1, 1 ж/к), Павел БАСКАКОВ (5/1), Сергей КОШЕЛЬ (5), Максим САВОСТИКОВ (4, 1 ж/к), Сергей КОРСАК (3/1, 1 ж/к), Сергей РУСЕЦКИЙ (3, 1 ж/к), Артем ВОЛОВИЧ (2), Ефрем ВАРТАНЯН (2), Александр БЫЛИНА (1), Дмитрий ГАХАРИЯ (1), Антон МИТЕРЕВ (1), Владислав ЦУРКО (1).

Фото: vk.com/krumkachy

Судя по заявлению, перед командой все равно стоит задача вернуться в высшую лигу. При том что НФК находится внизу турнирной таблицы и не имеет больших средств для усиления состава. Впрочем, для первой лиги в клубе собраны игроки хорошего уровня, добрая часть которых имеет опыт выступления в высшей лиге. С таким подбором исполнителей вполне реально бороться за призовые места. Смог бы Кучук исправить ситуацию и вывести "воронов" в элиту? Руководители клуба уверены, что нет.

Сумеет ли Кузьминич? 42-летний тренер впервые получил возможность работать главным тренером. Ассистировать ему будет Павел Хасеневич, который руководил молодежным футболом в двух "Динамо" — минском и брестском, а также помогал Владимиру Журавлю в "Шахтере". Консультировать — Олег Кубарев.

По сведениям "ПБ", на клубное благо перестал работать менеджер Денис Шунто. Такой поворот связан именно с отставкой Кучука. Юридически управленец и так не имел отношения к клубу — с тех пор как основанные им "Крумкачы" прекратили существование, а затем реинкарнировали под вывеской НФК как самостоятельная футбольная единица. Но до недавнего времени Шунто постоянно был рядом с командой и оказывал проекту консультативную помощь на общественных началах. От комментариев по поводу своего ухода функционер отказался.

Что дальше? В первой половине июня команде предстоят матчи с аутсайдерами лиги — "Барановичами" (2 числа), "Химиком" (8) и "Слонимом" (15). Календарь для тренерского старта Кузьминича просто фантастический. Посмотрим, смогут ли "вороны" "взлететь" по турнирной таблице. Клубный девиз обязывает "ляцець высока, глядзець далека"…

Николай Иванов, «Прессбол»


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