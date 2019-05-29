Дерипаска жалуется на многомиллиардные убытки из-за санкций США 29.05.2019, 19:57

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Олигарх, его компании, инвесторы, поставщики и клиенты потеряли из-за штрафных мер США более 15 млрд евро.

Российский олигарх Олег Дерипаска понес многомиллиардные убытки из-за внесения его и контролируемых им компаний в черный список США. Ущерб от этих санкций превысил 15 млрд долларов (13,4 млрд евро), сообщил Дерипаска во вторник, 28 мая, передает DW.

Эти убытки понесли "инвесторы, поставщики и клиенты En+, "Русала" и Группы ГАЗ, указывается в заявлении, опубликованном на сайте Олега Дерипаски. Санкции "разрушили жизнь человека, его бизнес и подвергли риску сотни тысяч людей, включая рабочих и инвесторов в России и за ее пределами", подчеркивается далее.

Дерипаска утверждает, что введение санкций было основано на отчете, изобилующем ложными утверждениями и фактическими неточностями. "Это больше, чем профессиональная некомпетентность, это похоже на грубое нарушение обязанностей на государственной службе и вызывает серьезные вопросы о честности и истинных намерениях расследований Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США", - отмечается далее. В частности, указал Дерипаска, неверными являются претензии, что он действовал в качестве высокопоставленного российского чиновника и работает в российском энергосекторе.

Санкции ввели и затем отменили

Министерство финансов США ввело 6 апреля 2018 года ограничительные меры против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". Кроме Олега Дерипаски, в их числе были владелец частной бизнес-группы "Ренова" Виктор Вексельберг, глава банка ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Санкции были наложены также на 14 российских компаний.

27 января 2019 года Минфин США снял санкции с подконтрольных Дерипаске компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". Решение принято после осуществления плана, предусматривавшего снижение числа акций Дерипаски до уровня ниже 50% и включение независимых директоров в совет директоров En+ Group.

Снижение доли бизнесмена в указанных компаниях означает, что "большинство членов советов директоров En+ и "Русала" будут независимыми", указал Минфин США. В их число входят "представители США и Европы, которые не имеют деловых, профессиональных или семейных отношений с Дерипаской или любым другим лицом, находящимся в санкционном списке Вашингтона", подчеркнуло ведомство. При этом сам Дерипаска остался в санкционном списке.