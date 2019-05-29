Как реагируют на белорусский язык в российской деревне под Смоленском 29.05.2019, 20:02

Белорусскоязычный журналист посетил деревню Ковалевка на Смоленщине.

Ведущий Виктор Шукелович приехал к молодой семье Петуховых, ищущих свободу в российском селении. Антон – экономист по образованию, а его жена Дарья – художница-дизайнер. Они жили и работали в больших городах, но не чувствовали себя там комфортно, потому, поженившись, решили перебраться на постоянное жительство в деревню. Сейчас они строят в Ковалевке, неподалеку от Смоленска, свой дом и устраивают будущую усадьбу, пишет «Белсат».

Петуховы не отказываются от удобств цивилизации, но стремятся жить по прежним традициям и образцам, проверенным многолетним опытом предков. Самая удобная одежда для них – льняные костюмы, сшитые по традиционному крою.

Молодые супруги предпочитают натуральную пищу: сами пекут хлеб, сушат травы, давят подсолнечное масло, собирают мед. Излишки продуктов они продают. Как подчеркивают, спрос на натуральные продукты растет, так как люди, которые попробовали такую еду, уже не хотят возвращаться к магазинной.

Виктор Шукелович пожаловал и к другим жителям Ковалевки. Все ли здесь поняли белорусскоязычного журналиста и на что он поспорил с 80-летним местным хозяином – смотрите в видео.