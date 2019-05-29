Российский рубль резко подешевел вслед за обвалом нефти 1 29.05.2019, 20:20

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Цена Brent - на минимуме за два месяца, курс доллара - на максимуме за две недели.

Рубль падает на Московской бирже второй день подряд, следуя за ценами на нефть и валютами развивающихся рынков.

На торгах в среду курс доллара с первой же сделки подскочил на 17 копеек и, не закрыв утренний гэп, к 16.40 по Минску добрался до нового 2-недельного максимума - 65,3975 рубля, передает finanz.ru.

За два дня рубль потерял 93 копейки к доллару и 71 копейку к евро, курс которого также обновил максимальные значения с 15 мая - 72,8250 рубля.

Рубль за собой тянет нефть, которая «падает как подстреленная», отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Стоимость сорта Brent на Лондонской бирже ICE пробила вниз отметку 66 долларов за баррель впервые с 28 марта, потеряв 13%, или почти 10 долларов, с конца апреля.

Но спрос на валюту появился на МосБирже еще накануне, когда нефть была относительно стабильна, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой: экспортеры активно продавали доллары под выплаты майских налогов, но «все абсорбировалось рынком».

В среду же налоговый период закончился, и рубль остался один на один с внешним фоном, который «существенно ухудшился», отмечает эксперт «БКС Брокер» Дмитрий Бабин. Торговая сделка Китая и США, которая еще в начале года была базовым сценарием, ускользает как мираж. В начале недели Дональд Трамп заявил, что соглашение с Пекином не гарантировано, а в среду китайский госСМИ, в том числе рупор компартии People's Daily, синхронно пригрозили запретом на продажу в Штаты редкоземельных металлов, критически важных для производства высокотехнологичной электроники.

Китай контролирует 80% их мировой добычи. «Тот факт, что Пекин решил воспользоваться таким рычагом давления в рамках торгового конфликта, вряд ли придется по нраву Вашингтону, а значит, в ближайшее время можно ожидать реакции Трампа», - говорит руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.

По мере того, как спираль торговой войны раскручивается, глобальные рынки переключаются в режим risk-off, констатирует директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг: капитал уходит из сырья и развивающихся экономик в доллар и американский госдолг.

Синхронно дешевеют валюты EM: южноафриканский ранд потерял 1,8% во вторник и 0,5% в среду, индонезийская рупия стала дешевле на 0,5% за два дня. Рынок акций США открылся падением на 0,6-0,7%, фондовые индексы в Европе спикировали на 1,3-1,9%.

Индекс доллара тем временем приблизился к максимуму за месяц (97,93 пункта), а цены 10-летних гособлигаций США обновили 2-летний рекорд - их доходность опустилась до 2,22%.

«Начавшаяся коррекция на глобальных рынках, по-видимому, не будет кратковременной и может привести к заметному снижению цен на нефть - в район 60-65 долларов за баррель Brent, что, в свою очередь транслируется в ослабление рубля до уровне 68 за доллар и выше», - прогнозирует аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Последним штрихом в картине «идеального шторма» для российского валютного рынка могут стать дивиденды, которые компании выплатят летом. Из 2 триллионов рублей примерно треть будет конвертирована в валюту, оценивает главный экономист ING Дмитрий Долгин.

В июне-августе дополнительный спрос составит около 9 млрд долларов - такой объем зарубежные держатели акций купят на рынке, чтобы вывести прибыль из РФ, объясняет Долгин.