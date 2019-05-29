Польша выступает за расширение ЕС за счет стран Западных Балкан 4 29.05.2019, 20:45

Северную Македонию и Албанию приглашают вступить в Евросоюз.

Европейская комиссия рекомендовала странам ЕС начать переговоры о вхождении в союз Северной Македонии и Албании. В ежегодном отчете ЕК о ситуации на Западных Балканах говорится, что Северная Македония и Албания провели необходимые реформы. Йоханнес Хан, комиссар ЕК по политике соседства, в случае Албании обратил внимание на серьезные изменения в системе правосудия. Северная Македония высоко отмечена за достижение исторического соглашения с Грецией и прекращение спора о названии страны, который длился почти 30 лет, передает «Радио Польша».

Польша выступает за расширение Евросоюза за счет стран Западных Балкан. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РП Шимон Шинковский-Сенк, выступая в Варшавском университете.

Замминистра напомнил, что тема поднята в 15-ю годовщину вступления Польши в ЕС: «Сейчас хороший момент, чтобы ускорить очередное расширение ЕС. Польша всегда была сторонником политики расширения. Мы считаем, что союз следует расширить, включив в него шесть стран Западных Балкан. Это регион, в котором заинтересованы третьи страны. Если ЕС оставит там вакуум, другие игроки будут очень активны в этом регионе».

Говоря о третьих странах, заместитель министра указал на Китай, Россию и Турцию.

В июле в Познани состоится саммит Берлинского процесса, то есть группы стран, поддерживающих сотрудничество ЕС с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Сербией, Черногорией, Северной Македонией и Косово.