КХЛ: В минском «Динамо» зафиксированы долги по зарплате за сезон-2018/19 1 29.05.2019, 21:11

Минское «Динамо» угодило в список клубов КХЛ, в которых по итогам сезона-2018/19 выявлены задержки по зарплатам.

- В сезоне-2018/2019 девять клубов допускали просрочки в выплате зарплаты хоккеистам, более 150 дней она составила у трех клубов — "Сибирь", "Торпедо" и "Слован". Кроме того, задержки происходили в "Тракторе", "Спартаке", "Барысе", "Динамо" (Минск), ХК "Сочи" и "Амуре". По сравнению с прошлым годом без задержек сезон провели "Йокерит", "Витязь", "Адмирал" и "Авангард", — пишет официальный сайт КХЛ.