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Росстат перепишет данные о том, что 100% семей на Ямале хватает денег только на еду

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  • 29.05.2019, 21:59
Фото: Михаил Солунин/ТАСС

В статистическом ведомстве РФ решили, что произошла «техническая ошибка».

Возможно, произошла техническая ошибка, — сказали агентству ТАСС в пресс-службе организации.

Этому заявлению предшествовало сообщение властей Ямало-Ненецкого автономного округа, которые не поверили в такую оценку финансового положения местных жителей.

В этом же исследовании Росстата говорилось, что почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду, а покупка товаров длительного употребления уже затруднительна.

В материалах отмечалось, что позволить себе все необходимое могут лишь три процента российских семей.


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