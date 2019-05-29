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УДАР Кличко пойдет на выборы в Раду вместе с «Солидарностью» Порошенко

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  • 29.05.2019, 22:21
ВИТАЛИЙ КЛИЧКО
ФОТО С САЙТА DONPRESS.COM

Сторонам удалось договориться пойти единой командой.

В партиях "Солидарность" и УДАР договорились о совместном походе на выборы в Верховную раду. Об этом РБК-Украина сообщил источник в бывшей правящей коалиции.

По его словам, сторонам удалось договориться о походе единой командой под брендом "Европейской солидарности". Кроме того, "Солидарность" и УДАР согласились на формирование совместного списка на основе праймериз.


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