Виктория Азаренко: Я изменила свои взгляды на теннис 29.05.2019, 22:30

Виктория Азаренко

Белоруска заявила, что относится к теннису как к работе.

Белоруска Виктория Азаренко рассказала о своем новом отношении к теннису.

- Вы достигли явного прогресса в качестве игры — три недавние победы надо соперницами из топ-10 это подтверждают. С чем связываете нынешний прорыв?

- Ты никогда не знаешь, когда это случится. Все, что ты можешь, — делать свою работу изо дня в день, выкладываясь на сто процентов. Поэтому тяжело ответить на вопрос, почему это произошло. Я ведь не проснулась — и у меня вдруг стало получаться. Начала давать результат каждодневная работа.

- Значит, вы ничего кардинально не меняли в подготовке?

- Если о кардинальном: я изменила свои взгляды на теннис — и это позволяет легче воспринимать ежедневную работу и продолжать ее выполнять. Сейчас я не отношусь к теннису, как ко всей своей жизни. Так было до рождения ребенка — игра важнее всего. А теперь теннис по-любому ушел на второй план. Сегодня для меня самое главное — мой сын. Так и останется. А к теннису отношусь как к работе, и это помогает мне концентрироваться и действовать более продуктивно, — передает слова Азаренко корреспондент Pressball.by Артем Фандо.