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Священник Леонид Акалович: В Беларуси начинается издевательство над священниками

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  • 29.05.2019, 22:41
Леонид Акалович

Как в худшие времена коммунизма, на скамье подсудимых — священники Белорусской автокефальной церкви.

Административные процессы начались над иеромонахом Викентием (Виктором Ковальковым) и священником, отцом Леонидом Акаловичем в суде Центрального района столицы за молитву в защиту Куропат, передает «Белсат».

Процессы, правда, пока приостановили «для исправления материалов дела».

Отец Леонид Акалович, Белорусский автокефальная церковь:

«Я считаю, что начинается издевательство над священниками, дошли до священства. Отца Викентия судили, таскают по несколько раз, переносят суд, сегодня мне перенесли суд, оборвали неожиданно…»


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