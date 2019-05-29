«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы 29.05.2019, 23:56

«Пенсионеры» победили «канониров» со счетом 4:1.

В финальном матче Лиги Европы в Баку «Челси» разгромил лондонский «Арсенал» — 4:1.

На 49-й минуте счет в матче открыл нападающий «Челси» Оливье Жиру. Форвард Педро Родригес увеличил преимущество синих в счете, забив гол на 60-й минуте. Через 5 минут главный арбитр встречи Джанлука Рокки назначил пенальти в ворота «Арсенала», который успешно реализовал нападающий «Челси» Эден Азар. На 69-й минуте форвард «Арсенала» Алекс Айуоби забил единственный гол «канониров» в этой встрече. Через 3 минуты Азар оформил дубль и довел счет до разгромного.

Таким образом, «Челси» стал победителем Лиги Европы и получил путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2019/20.

«Челси» выиграл Лигу Европы во второй раз в своей истории: ранее такое достижение «синим» покорилось в 2013-м году, когда в финале была обыграна «Бенфика» (2:1).