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Что происходит в минской новостройке, где разрушается еще одна несущая колонна

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  • 3.05.2019, 7:52
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Жильцы вызывали МЧС, которая быстро уехала.

Жильцы новостройки на Широкой, 3, которую эвакуировали в минувшую пятницу, сегодня сами вызвали МЧС. «В последние дни люди стали замечать, что в квартирах и местах общего пользования, даже после укрепления колонны, стали появляться новые трещины. Но ведь есть еще и нежилые помещения на первых этажах, которые пустуют. Люди взяли ключи и в помещении третьего подъезда обнаружили, что разрушается еще одна несущая колонна. Причем внешне вид у нее еще хуже, чем у той, что укрепили. Понятно, что все в панике», — объяснила вызов МЧС жительница дома Ирина, пишет tut.by.

Напомним, в минувший понедельник специалисты приступили к укреплению несущей способности колонны, которая стала разрушаться во втором подъезде дома. А в пятницу, 26 апреля, когда устанавливали один из двутавров (стальная балка), и вовсе эвакуировали всех жильцов дома на время работ.

Вчера обеспокоенные разрушением новой колонны жильцы вызвали МЧС. Спасатели уехали в первой половине дня. В администрации района заверили, что ситуация на контроле, и дом ведет себя стабильно.

Все работы по укреплению несущей способности колонны должны были завершиться на этой неделе. Однако как пойдут дела дальше, уже непонятно. В последние дни люди фиксируют новые трещины не только в местах общего пользования, но и у себя в квартирах.

— Видно, что две колонны в третьем подъезде, обнаруженные в нежилом помещении, стали разрушаться. И одна из них выглядит хуже, чем та, что сейчас укрепляется во втором подъезде. У многих пошли горизонтальные трещины, видно, что нарушается целостность дома уже в третьем подъезде. Нам сказали, что ситуация мониторится, но кем конкретно, непонятно. Так же, как и неизвестно, обследовали все-таки все колонны или нет… Думаю, что надо сейчас сесть за руль и поехать забрать что-то из квартиры, — рассказала Ирина.

Официально

— На месте работают специалисты и постоянно отслеживают ситуацию. Здание ведет себя стабильно. Кроме этого, с сегодняшнего дня специалисты ЖЭУ № 1 Советского района начинают обследование квартир, нежилых помещений и мест общего пользования для составления дефектных актов и установки маячков (там, где будет необходимость, в том числе и в квартирах). Для обследования всего здания, составления дефектного акта с последующим заключением о причинах возникновения повреждений жилых помещений ЖКХ Советского района уже заключило договор со специализированной организацией «Стройреконструкция», — рассказала первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская.

Напомним, дом на улице Широкой, 3, — долгострой. Заказчиком строительства был УКС Советского района. За время строительства сменилось четыре подрядчика. Люди предполагают, что некачественные колонны были залиты еще первым подрядчиком — турецкой компанией «Лайрон», которая в 2013 году была признана банкротом.

Дом сдали в эксплуатацию в 2014 году. В нем 144 квартиры, зарегистрировано 386 человек.


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