«Челси» установил новый рекорд Лиги Европы по числу матчей без поражений подряд 3.05.2019, 7:55

Лондонцы превзошли достижение «Атлетико», установленное в 2011-2012 годах.

"Челси" сыграл вничью с "Айнтрахтом" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы, установив новый рекорд второго по рангу еврокубка, сообщает pressball.by.

Лондонцы стали первой командой, которой удалось провести 16 матчей подряд без поражений в Лиге Европы. "Пенсионеры" превзошли достижение "Атлетико", установленное в 2011-2012 годах.