Простое правило «одной секунды» сделает вас более популярным и уважаемым 3.05.2019, 7:59

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Секрет успеха от автора книги «Думай и богатей».

О том, как добиться успеха, написаны сотни книг и статей, но один из лучших советов дал Наполеон Хилл, автор книги «Думай и богатей»: «Дважды подумайте перед тем, как что-то сказать, потому что ваши слова и влияние посеют семена успеха или неудачи в умах слушателей», пишет lifehacker.ru.

Это общее правило можно сократить до простого трюка, который во время разговора моментально сделает вас более популярным и уважаемым.

Помедлите секунду перед тем, как отвечать.

Это незначительное изменение в привычной манере разговора может принести много пользы. И вот как это работает.

1. Вы не перебиваете других

Когда мы перебиваем собеседника, то выражаем своё неуважение к нему. Если мы перебиваем, потому что знаем, что тот собирался сказать, мы ещё и намекаем, что он скучный и предсказуемый.

А когда мы медлим с ответом, то показываем собеседнику, что он и его мнение нам не безразличны. Мы проявляем уважение, поэтому получаем уважение в ответ.

2. Вы успеваете сосредоточиться

Большинство людей во время бизнес-переговоров используют подход «Стреляйте, не целясь», описанный Майклом Мастерсоном (то есть говорят, не думая). Или так увлекаются разговором, что выбалтывают лишнюю информацию.

Однако у каждого разговора должна быть конкретная цель, особенно в бизнесе. Иначе зачем вообще разговор начинать? Помедлив с ответом, вы сможете подобрать нужные слова, которые принесут пользу и вам, и вашему собеседнику.

3. Вам легче выразить свою мысль

Многие используют в разговоре слова-паразиты в качестве связок («как бы», «а…», «понимаете»). Это даёт немного времени, чтобы обдумать следующую фразу. Только звучит такая речь невнятно и неубедительно.

Если задуматься над ответом, можно успеть собраться и чётко сформулировать свою мысль.

4. Вы кажетесь умнее

Никто не уважает тех, кто говорит без умолку и не прислушивается к собеседнику. Если же вы останавливаетесь перед ответом, вас посчитают вдумчивым, а к вашим словам будут прислушиваться.

Этот трюк не только поможет добиться большего уважения на работе, но и укрепит ваши отношения с близкими. Ведь каждый раз, когда вы обдумываете свои слова, вы выражаете любовь и уважение. А это очень важно в любых отношениях.