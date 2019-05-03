Опубликованы официальные итоги выборов президента Украины 3.05.2019, 8:09

ФОТО: УНІАН

С этого момента начинается отсчет 30-ти дней, в течение которых должна состояться церемония инаугурации Владимира Зеленского.

Сегодня газета Верховной Рады "Голос України" обнародовала официальные результаты второго тура выборов президента Украины.

Согласно окончательным итогам Центральной избирательной комиссии, шоумен Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов – за него проголосовали 13,5 млн человек. Действующий президент Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей – за него отдали проголосовали 4,5 млн человек.

"Таким образом, по итогам повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019 избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский Владимир Александрович, 1978 года рождения, художественный руководитель ООО "Квартал 95", проживает в Киеве, беспартийный, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа", – говорится в сообщении.

Инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов – не позднее 3 июня. Дату должна определить Верховная Рада.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. Явка избирателей составила 61,37%.