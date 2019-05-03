Как белорусы нанесли первое поражение Лукашенко 3.05.2019, 8:22

Фото: ТАСС

Граждане Беларуси в 1995-м лишили правителя возможности установить режим бесконтрольной власти.

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В конце 1995 года, несмотря на усилия администрации сорвать выборы в новый Верховный Совет, граждане Беларуси пришли на участки и лишили Лукашенко возможности установить режим бесконтрольной власти.

Осенью 1995-го администрация Лукашенко стремилась сорвать довыборы в Верховный Совет 13-го созыва, чтобы оставить страну без законодательной власти.

Лукашенко не соглашается на предложение председателя ВС-12 Мечислава Гриба совместно призвать граждан прийти на избирательные участки и проголосовать.

В первом туре выборов по Сморгонскому избирательному округу, где баллотировался лидер БНФ Зенон Позняк, наблюдатели не были допущены к урнам и подсчета голосов. Позняк набрал больше, чем соперник, но из-за большого количества испорченных бюллетеней было признано, что «выборы не состоялись». Заявление Позняка о нарушении и просьба назначить новые выборы не была удовлетворена ЦИК.

8 декабря 1995-го председатель Верховного Совета Мечислав Гриб, которому государственные СМИ отказали в эфире, пришел в бюро белорусского редакции «Радио Свобода» и призвал избирателей прийти на участки.

В результате голосования, удалось сформировать правомочный парламент, которые, как надеялись, мог стать противовесом исполнительной власти и остановить сползание страны к режиму бесконтрольной диктатуры.