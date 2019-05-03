Дальний Восток бунтует, Россия проиграла 6 3.05.2019, 8:53

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Нынешняя история РФ – это саморазрушение Путина.

Когда закончится война России против Украины и почему Россия может потерять часть регионов – об этом интервью OBOZREVATEL рассказывает российский политолог Станислав Белковский.

– Почему президент РФ с определенного времени стал настолько агрессивным? Зачем ему это все нужно?

– Путин не стал агрессивным, он понял цену людям. Во многом его агрессивность объясняется психологическим конфликтом с Бараком Обамой.

Обама — гарвардский профессор, а Путин — пацан из питерской подворотни.

Между ними огромная психологическая дистанция. Обама высокомерен по отношению к Путину, он же все знает: Платона, Аристотеля, Шекспира, Мольера (как впрочем и я, хотя я, увы, далеко и не гарвардский профессор). И он обращается к этому вот так, а Путин обижается. Вот с этого момента Путин и стал очень агрессивен.

Причем, понимаете, гарвардский профессор он же очень прям и непосредственен в принятии решений. Когда в Россию сбежал подрядчик АНБ США Эдвард Сноуден, прихватив с собой какой-то материал, Обама захотел заполучить его обратно.

Тогда Путин слил дезинформацию о местонахождении Сноудена, мол, он находится в самолете президента Боливии Эво Моралеса, который вылетает из Москвы в Боливию. А тот в это время находился на даче ФСБ под Москвой, где находится по сей день. Обама дал приказ поднять истребители с базы Раммштайн в Германии, посадить самолет г-на Моралеса в Вене и забрать Сноудена. Правда, Сноудена в самолете не оказалось, ибо то была тотальная дезинформация. Согласитесь, это довольно жёсткое решение. Совершенно не отвечающее обывательским представлениям об Обаме как о мягком человеке.

У Путина с американцами психологический конфликт, с чем и связана поддержка России Трампа. Обама — человек невероятной жесткости, но только по-настоящему жесткий человек может казаться мягким.

– Если у Путина конфликт с Обамой, то при чем тут Украина? Зачем было аннексировать Крым и устраивать войну на Донбассе?

– Путин хотел показать, что я могу сделать то, что может сделать Обама. Это было его чисто психологическое соревнование с Обамой.

– На территории Украины?

– А где еще это можно было сделать?

– То есть Украина не имеет никакого значения для Путина? И Крым как сакральная территория ему тоже не был нужен?

– Слушайте, ну давайте… мы же умные люди. Это сакральное соревнование с Обамой, что ты крутой и я крутой.

– И что в итоге получилось?

– Хочу обратить ваше внимание на вопрос к Обаме: «А вы будете принимать военные решения в отношении возвращения Крыма?», на что он ответил: «Меня больше беспокоят бомбы на Манхеттене». В переводе с обамического на русский это означает следующее: мне важно избежать терактов от Путина с применением ядерного оружия на территории Америки, а Украина меня не так уж волнует, простите. Это сказал он, а не я – меня Украина как раз очень волнует. Я люблю Украину. Но я, к сожалению или к счастью, не президент сверхдержавы и никогда им не буду.

– Но после российской агрессии последовали санкции и международная изоляция России.

– Конечно. Был отменен саммит G8 в Сочи и проведен в Гааге. Такое только Обама мог придумать. Почему в Гааге?

– Гаагский суд и трибунал.

– Конечно, креатив. После этого г-н Обама отправился в Рим, советоваться с Папой Франциском, что делать дальше.

– Если следовать вашей логике о противостоянии между Россией и США, то кто же в нем побеждает?

– Россия проиграла. У меня есть цикл статьей о саморазрушениии Путина – на основе открытий Зигмунда Фрейда и Сабины Шпильрейн. Статья была в издании «Сноб» она называется «Путин и довольно нервно». Нынешняя история – это третье (само)разрушение Путина. Он всегда выигрывает на разрушении систем, которые обслуживает и номинально любит. Путин — выиграл на крушении СССР, которому служил. Если бы СССР не распался – Путин бы никогда не стал первым заместителем мэра Петербурга и членом правящей элиты. Так и остался бы полковником КГБ. Дальше было крушение Анатолия Собчака и Путин стал президентом РФ. Собчак рухнул, Путин переехал в Москву и хоп-хоп, через 2 года стал директором ФСБ, а еще через 4 года президентом страны. Сейчас идет крушение РФ в целом — это его бессознательный выбор, как говорится «идущие на смерть приветствуют тебя».

– Что же случится с Россией после крушения самого Путина?

– Она сохранится, но без определенных регионов.

Россия находится на грани распада, она слишком большая страна. Дальний Восток бунтует, поэтому там выбираются оппозиционные губернаторы, кем бы они ни были.

Но регион можно еще сохранить, главное избавиться от исламских республик Северного Кавказа, которые к России не имеют никакого отношения. Они были присоединены с единственной целью, использовать результаты 50-летней войны 19 в. для удерживания Закавказья. Поскольку Закавказья у России нет, то и удерживать поводок, если нет собаки, не имеет смысла. Чечне, Ингушетии и Дагестану нужно предоставить независимость. Рамзан Ахматович Кадыров весьма умная, харизматичная личность и прекрасно понимает это. Поэтому противится. Единственное его желание — остаться в составе России.

– Из-за миллионных дотаций из бюджета РФ?

– Он получает огромные средства за сам факт пребывания в составе России. Если бы меня бесплатно поселили в дворце в Риме, я бы тоже хотел в нем остаться. Если Кавказ станет независимым, за счет чего он будет жить?

А вот Дальний Восток бунтует, ведь экономически и психологически он связан сегодня скорее с Японией и Южной Кореей.

Но почему японцы на забирают Дальний Восток? Высшая степень аристократизма — это отказаться от того, что ты уже имеешь. Вот у короля Эдуарда VII, когда он отрекся от престола в 1937 г. ради женитьбы на разведенной американке Уоллис Симпсон, спросили: «Ваше величество, вам не кажется, что приз не равноценен отказу от приза? Вы женитесь на американке и отказываетесь от контроля над империей?» На что король сказал: «Знаете, есть два принципа: первый — отречься от престола, чтобы принять его. Это принцип аристократа, а второй — нужно получать только то, что принадлежит тебе по заслугам. Престол я получил по наследству, а жену – по заслугам».

С похожим взглядом выступают и японцы. Да, они могли бы захватить Дальний Восток прямо сейчас. Если завтра начнется высадка японского десанта на Дальний Восток, там не останется ровного места. Просто им это не нужно по принципу короля Эдуарда.