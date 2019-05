SpaceX запускает корабль к МКС: прямая трансляция 2 3.05.2019, 9:08

Falcon 9 отправит беспилотный «Дракон» с 2,5 тоннами грузов.

Сегодня, 3 мая в 10:11 утра по минскому времени, в США планируют запустить ракету-носитель среднего класса Falcon 9, которая должна вывести на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с различными грузами, сообщает liga.net.

Миссия носит название CRS-17: семнадцатый полет SpaceX по коммерческой программе снабжения МКС.

По состоянию на вечер 2 мая прогноз погоды был неутешительным: запуск, возможно, перенесут на 09:48 утра 4 мая.

Финальная погрузка за несколько часов до старта (фото — John Kraus):

Если же будет принято решение стартовать в указанное выше время, зажигание состоится точно в 10:11 по Минску на стартовой площадке SLC-40 авиабазы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Стартовое окно — несколько секунд: нужно "поймать" МКС в нужной точке орбиты в нужное время.

Спустя 9 минут после запуска SpaceX намерены мягко посадить маршевую ступень ракеты (новая B1056.1, еще не летала) на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая уже размещена в Атлантическом океане менее чем в 20 км от места старта:

Утром 3 мая появилось сообщение, что платформу, возможно, возвращают в порт: это может быть признаком того, что старт отложат из-за нелетной погоды.

Отметим, что 10 дней назад на испытаниях Crew Dragon произошел взрыв, который разрушил корабль для пилотируемых полетов. Именно потому ступень посадят на дрон-платформу в океане: аварийный тест проводили на площадке LZ-1 рядом со стартовой, и пока не хотят ее трогать, чтобы разобраться в причинах ЧП.

Напомним, прошлый запуск грузовика к МКС также не обошелся без аномалий: Dragon успешно вывели на орбиту, однако во время торможения в атмосфере возвращаемой ступени не сработал один из рулей — автоматика увела аварийный ускоритель от берега и мягко "приводнила" его.

Чтобы посмотреть "опасные зоны" нынешнего запуска, откройте интерактивную карту. Для падения несгоревших обломков второй ступени выделена зона южнее Австралии:

На второй день полета "Дракон" доставит к американскому стыковочному узлу Harmony на станции материалы для десятков из более чем 250 научных и исследовательских исследований, которые проводятся во время нынешней экспедиции (МКС-59) и будут проведены при МКС-60.

Общий вес грузов — 2482 кг, из которых 1517 кг находятся в герметичном отсеке при комнатной температуре и нормальном давлении, а 965 кг — в негерметичном.

В негерметичном отсеке упакованы двое "пассажиров". Первый — инструмент NASA для измерения концентрации и распространения углекислого газа в атмосфере Земли, Orbiting Carbon Observatory-3 (ОСО-3). Его установят снаружи на японский модуль МКС.

Второй — инструменты программы Space Test Program-Houston 6 (STP-H6): анализатор для исследования ионосферы, суперкомпьютер по обработке изображений, инфракрасная камера для съемки атмосферы и прочее, в том числе демонстратор для испытания в космосе новой технологии генерации пучков модулированного рентгеновского излучения. Ученые считают, что это пригодится для связи с зондами в глубоком космосе или для связи с гиперзвуковыми транспортными средствами, где разогретые оболочки препятствуют традиционной радиосвязи.

Что везут в герметичном отсеке:

материалы для исследований — 726 кг;

оборудование и запчасти для МКС — 357 кг;

грузы для экипажа — 338 кг;

"железо" для компьютеров — 75 кг;

передача для россиян — 11 кг;

элементы экипировки для выхода в открытый космос — 10 кг.

В этот список входят компоненты для новой системы хранения воды, фильтры для обновления системы интермодульной вентиляции, стыковочное оборудование для будущих пилотируемых миссий США и "холодильник" для загрузки в корабль материалов исследований.

Кроме того, в контейнерах — материалы для множества биомедицинских исследований.

Здесь в формате PDF можно посмотреть подробнее состав груза, а также узнать, что заберут с МКС.

Ракета

Высота Falcon 9 Block 5 — около 70 м, диаметр ступеней — 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) — 5,3 м, масса без топлива — около 29 тонн, с полной заправкой — до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают 9 двигателей Merlin 1D, второй — 1 двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

Эта модификация Falcon 9 в целом соответствует критериям NASA для пилотируемых полетов. Именно ее вместе с кораблем Crew Dragon будут с небольшими доработками использовать для вывода астронавтов на орбиту и возвращения их на Землю.

Ракета и корабль созданы американской частной компанией SpaceX, причем этот конкретный "Дракон" уже летал на МКС в августе 2017 года (миссия CRS-12).

Посекундный таймлайн CRS-17 доступен в PDF. Если ракета стартует 3 мая, возвращение капсулы с МКС и ее приводнение у берегов Калифорнии планируется на 31 мая.