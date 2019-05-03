«Белорусы с каждым матчем на ЧМ играют лучше» 1 3.05.2019, 9:39

Словенцы были в игре долго, но наши объективно cильнее.

Беларусь продолжает побеждать на чемпионате мира в Нур-Султане и без потерь подходит к решающим встречам с азиатскими сборными. В четверг команда Сидоренко разобралась со старыми друзьями врагами словенцами (4:1) и еще на шаг приблизилась к возвращению в элиту, пишет блогер «Магистр» на сайте tribuna.com.

Словению нужно было прихлопнуть раньше

Белорусы уверенно начали матч и открыли счет уже в дебюте – хвала Шаранговичу и вратарю Грачнару, который неуверенно сработал на ближней штанге. Успешное начало, как и с венграми, здорово повлияло на характер встречи. Как отмечают тренеры и хоккеисты сборной, первый период со словенцами – лучший в исполнении наших на ЧМ. Исход матча мог быть предрешен уже в стартовой 20-минутке, но где-то подвела реализация, где-то вратарь словенцев поймал волну.

Балканцы хуже двигались и визуально выглядели медленнее. Не исключено, что во втором периоде рисунок игры не поменялся бы, но наши вдруг начали удаляться, позволив порезвиться пауэрплею соперника. К нашему счастью, к голам это не привело.

Наконец, еще одна причина, почему результат не был сделан заранее – излишне аккуратная манера, которая присуща любой команде Сидоренко. Его конек – оборонительный хоккей. И в третьем периоде откат едва не сработал против наших, когда счет стал 1:1.

Большинство словенцев разобрали идеально

Спецбригада большинства Словении во главе с Копитаром очень хорошо потрудилась в первых матчах. После игр с Казахстаном и Кореей словенцы находились на второй строчке по реализации большинства (3 из 7). Но в четверг реализация лишнего у словенцев не шла.

Белорусы действительно качественно разобрали пауэрплей противника. Наши не повторили ошибок азиатов – не давали плеймейкеру Копитару пространства и свободы. У Анже не получалось распасовывать – моменты случались редко. Верхний правый нападающий белорусов в пенальти-киллинге действовал чуть выше и при необходимости перекрывал передачу на опытного энхаэловца. Если шайба до него все-таки доходила, этот же форвард выдвигался на него вплотную и заставлял действовать пассивно.

Со словенцами получилось в меньшинстве очень хорошо, но впереди еще Корея и Казахстан, которые умеют (особенно вторые) рисовать комбинации в численном преимуществе. Количество необоснованных штрафных минут срочно нужно снизить до минимума. 2+2 Сушко, малые штрафы Китарова и Феоктистова – это все абсолютно ненужные проблемы.

Кстати, насчет Китарова. Капитан отдается полностью: работает, копает и обстреливает перекладины и вратарей соперника. Но с дисциплиной нужно что-то делать. Все удаления Александра – от излишнего желания и старания. И вообще: интересно, Китаров попросил прощения у Плэтта за критику по ненужным штрафам на ЧМ-2018? Тот случай, когда лучше не говорить гоп и аккуратно смотреть в зеркало.

Мильчаков нащупал ритм

Мильчаков – еще одна причина, почему белорусы выдержали все атаки словенцев в большинстве. Единственная пропущенная белорусами шайба – итог неудачного технического и позиционного действия Хенкеля (но ему даже это можно простить за момент, когда Кристиан выбросил шайбу с ленточки ворот – к слову, словенские болельщики уверены, что гол там был). Саболич выскочил на рандеву с Дмитрием и переиграл броском под руку.

Дмитрий с каждым матчем смотрится все увереннее. Мильчаков приходит в игровой тонус, грамотнее выбирает позицию и все меньше устраивает пожары. Теперь уже вряд ли кто-то удивится, если он доиграет ЧМ до конца – лишь бы без форс-мажоров. Ну и решение тренерского штаба поверить в Мильчакова после провальной встречи с Литвой – это несомненный плюс.

Первое звено остается лучшим

Звено Плэтта – просто супер. Джефф на пару с Ковыршиным и Демковым снова сделал результат. Нельзя сказать, что какое-то звено у наших прям очень сильно выпадает. Обостряют все, но первая тройка пока вне конкуренции. В четверг у Плэтта и Демкова по 1+1, у Ковыршина два ассиста.

Джефф снова непосредственно участвует или сам забрасывает ключевые шайбы. Вскоре после гола Саболича канадец выехал из-за ворот, заставил Грачнара сэйвить, а на добивание Евенко голкипер уже не реагировал. А потом уже сам забросил небольшую ковыряшку с передачи Демкова, который сам завел шайбу в зону, дошел до ворот, не растерялся в борьбе с защитником и на коленях (как Плэтт с мадьярами) отдал пас под точный бросок.

Ну и старания Демкова за три матча вознаградились наконец-то: гол в пустые ворота – тоже гол.

Даже одной победы в оставшихся матчах может не хватить для выхода в элиту

У Беларуси остались матчи с корейцами и хозяевами. Самое обидное, что может случиться закрутка из трех команд – и даже четырех побед может не хватить для выхода в элиту. Лучше не надеяться на других, а забирать сто процентов очков и выходить с первого места.

Последние игры будут сложные. Корейцы удивляют катанием и иногда расписывают сумасшедшие комбинации, но на определенных участках матча им банально не хватает игровой дисциплины – за это надо наказывать. Казахстан под руководством Скабелки теперь главный фаворит турнира. 80 процентов успеха хозяев держатся на североамериканских натурализованных хоккеистах. Плюс вратарь Карлссон хорош. Но мы-то помним, что Хенрик может пропускать даже с центра поля и иногда страдает отсутствием стабильности. А прикрывать главных действующих лиц в чужих командах наши все-таки умеют – Копитар всем это подтвердит.

И самое главное: возможно, у наших есть где-то проблемы технического и тактического характера, но настрой и горящие глаза есть. Достаточно взглянуть на их действия и эмоциональные разговоры перед каждым периодом.