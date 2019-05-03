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Советники Зеленского в Брюсселе встретились с послами ЕС

  • 3.05.2019, 9:57
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Фото: getty images

Встречи прошли в Комитете по вопросам политики и безопасности.

Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского находятся в Брюсселе, где проводят встречи с представителями Еврокомиссии и послами ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель председателя генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова.

"Рада приветствовать советников нового президента Украины Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку по поводу визита в Брюссель, в том числе для встречи с послами ЕС в Комитете по вопросам политики и безопасности", - написала Матернова.

Данилюк в команде Зеленского отвечает за международные отношения, экономику, финансовую и банковскую политику, Рябошапка - за правоохранительную и антикоррупционную политику.

Ранее Матернова заявляла, что Еврокомиссия готова сотрудничать с любым кандидатом, избранным на выборах президента Украины.


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