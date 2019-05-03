Почему чиновники в Витебске не желают комментировать городские проблемы? 3.05.2019, 10:37

Всемирному дню свободы печати слова посвящается.

Скажите, как может состояться честный и конструктивный разговор, если чиновник, тем более чиновник, наделенный властью решать самые важные жизненные вопросы в городе, не желает давать комментарий ситуации, прикрываясь разными объяснениями от «не то СМИ» до категорического отказа разговаривать без объяснения причин? Ситуации порой бывают очень смешные. Как и смешна сама ситуация, пишет «Витебский курьер».

Причина такого поведения просто необъяснима. Корреспондент спрашивает: «Мы вас чем-то обидели?» Ответ: «Нет». — «Мы неправильно преподнесли ваш комментарий? Что-то исказили?» — «Нет». — «Кто-то из нас отказался от предоставления к вычитке вашего ответа?» — «Нет». — «Так в чем причина?»

Все чаще и чаще мы, журналисты, слышим: «Расскажите про это то и то так и так, только не называйте, что это я сказал. Нам запрещено комментировать».

Кому лучше от этой ситуации? Может, самому чиновнику? Может, нашему городу? А может журналисту? Читайте, как говорится, первоисточники и думайте.