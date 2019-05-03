Ученые выявили невероятный факт про собак 3 3.05.2019, 10:39

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Австрийские исследователи провели ряд любопытных экспериментов.

Австрийская ученая Рейчел Дейл из университета Вены и ее коллеги провели ряд экспериментов, которые показали, что волки заботятся о членах своей стаи больше, чем собаки. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One, пишет segodnya.ua.

Исследователи посадили волков и собак в разные клетки - в одной из них находилась миска, а на стене второй был установлен планшет с разными картинками. Животное, находившееся во второй клетке, имело возможность нажать носом на одну из картинок. Если собака или волк выбирали верную картинку, его сосед с помощью робота получал порцию пищи. При этом обладатели планшетов за свои действия ничего не получали, что должно было демотивировать их, если они были эгоистами, а не альтруистами.

В результате эксперимента выяснилось, что волки намного чаще нажимали на картинки, чтобы "накормить" соседа, если он был его партнером по стае, и не делали этого, если видели незнакомую особь. Собаки, в свою очередь, одинаково часто выбирали изображения для знакомых и чужаков. Интенсивность нажатий зависела лишь от того, как часто ученые подкрепляли их желание при помощи небольших порций еды.

Зоологи считают, что волки как минимум не менее социальные, чем собаки. Кроме того, выяснилось, что предки современных собак изначально были приспособлены к жизни в обществе и процесс одомашнивания не сыграл большой роли.

"Необходимость сотрудничать с другими членами стаи заставляла волков испытывать толерантность и щедрость по отношению к сородичам", - утверждает Рейчел Дейл.