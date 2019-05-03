Встреча на Эльбе: Как белорус и американец стали героями культового фото 3 3.05.2019, 10:54

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Фото: «Life»

О двух лейтенантах, ставших одним из символов победы.

25 апреля в окрестностях немецкого города Торгау у разрушенного моста через Эльбу встретились американские и советские военные, пишет «Салідарнасць».

Советский дозор под командованием лейтенанта Александра Сильвашко сперва принял американцев за немцев и обстрелял их. Одна из пуль едва не задела лейтенанта Уильяма Робертсона.

Та встреча в итоге завершилась счастливо, а лейтенанты Сильвашко и Робертсон вскоре стали всемирно известны благодаря фотокору журнала «Life», запечатлевшего объятия двух военных.

Александр Сильвашко, уроженец Клецкого района, до последних лет жизни приезжал в Торгау на ежегодные торжества, посвященные встрече на Эльбе. Умер Александр Сафронович в 2010-м, не дожив несколько месяцев до очередной встречи в Германии.