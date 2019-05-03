Посол США в Германии анонсировал санкции из-за «Северного потока-2» 1 3.05.2019, 11:04

Труба несет не только газ, но и повышенный риск санкций.

Посол США в Германии Ричард Гренелл выступил с угрозами санкционных мер против немецких компаний, участвующих в проекте российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

"С американской точки зрения эта труба несет не только газ, но и повышенный риск санкций", - заявил Гренелл.

Он также предостерег европейские страны от газовой зависимости от России, которую, по словам посла, повлечет газопровод.

Гренелл также критически оценил роль экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в проекте строительства "Северного потока-2". Сразу после отставки он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода, а годом позже занял пост совета директоров российской нефтяной компании "Роснефть".

Американский посол также назвал действия Европы в отношениях с Россией нерешительными.

По словам Гренелла, лишь несколько десятков лет назад "это бы прозвучало абсурдным, если бы России сошли с рук оккупация Крыма, сбивания самолета, манипулирования выборами и применения химического оружия. Невозможно представить. А сегодня мы видим, что именно так и произошло".