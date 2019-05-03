Сегодня — Всемирный день свободы прессы 3.05.2019, 11:20

Беларусь находится на 153 месте среди 180 стран мира.

Всемирный день свободы прессы (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая. Он был учрежден Генеральной ассамблеей Организации Объединенных наций в декабре 1993 года и отмечается как день защиты свободы прессы, оценки состояния ее свободы во всем мире, публичного оповещения о свободе печати, общения работников средств массовой информации и памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

18 апреля правозащитная организация «Репортеры без границ» презентовала свой ежегодный Индекс свободы прессы. В новом рейтинге рассматривается ситуация со СМИ в 180 странах. Беларусь находится среди них на 153 месте.

В разделе, посвященном Беларуси, говорится, что преследование белорусских СМИ, вынужденных работать за пределами Беларуси, «достигло беспрецендентных масштабов». В частности за работу без аккредитации журналисты заплатили более 100 штрафов.

«Аресты журналистов и блогеров, блокирование сайтов справочной информации, еще более драконовская реформа закона о СМИ ... Парадоксальная эволюция страны в мировом индексе свободы прессы не должна быть иллюзией. Это произошло только из-за ухудшения ситуации в остальном мире и рекордного количества арестов в Беларуси в 2017 году», - говорится в отчете.

Все соседние страны занимают в индексе более высокие позиции, чем Беларусь.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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