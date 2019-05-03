Венесуэла пытается сместить режим Мадуро: события в 10 ярких фото 1 3.05.2019, 11:39

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

С четверга, 2 мая, в Венесуэле объявлена всеобщая забастовка.

К ней призвал легитимный президент Хуан Гуаидо, несколько месяцев добивающийся отречения от власти узурпатора Николаса Мадуро, пишет «Новое время».

За последние дни политический кризис в стране обострился. 30 апреля, после призыва Гуаидо к финальной акции смещения Мадуро, в Венесуэле прошли массовые протесты, однако их жестко подавили силовики. Пострадали около 40 человек, сообщалось также о двух погибших в ходе противостояний.

Сторонники оппозиции не оставляют надежд добиться смены власти в стране. "Давайте убеждать военных поддержать операцию Свобода. Нас не остановить. Мы идем к победе", - заявил Гуаидо на многотысячном митинге 1 мая, объявляя о начале всеобщей забастовке в Венесуэле.

Журналисты рассказывают о том, что происходит в этой латиноамериканской стране в 10 фотографиях:

1. Солдат правительственных сил на подступах к авиабазе Ла-Карлота в Каракасе, возле которой 30 апреля произошли наиболее ожесточенные столкновения.

30 апреля 2019 года, Каракас / Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

2. Горящий автобус на улицах Каракаса в день массовых протестов 30 апреля, когда Хуан Гуаидо призвал сограждан к финальной акции смещения Мадуро.

30 апреля 2019 года, Каракас / Фото: REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez

3. Демонстранты с камнями в руках пытаются укрыться от обстрела правоохранителей в ходе столкновений 30 апреля на улицах Каракаса.

30 апреля 2019 года, Каракас / Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

4. Хуан Гуаидо обращается к своим сторонникам в ходе массовой протестной акции в Каракасе 1 мая. После того, как в январе Гуаидо провозгласил себя президентом Венесуэлы, многие западные государства считают его легитимным временным лидером страны.

1 мая 2019 года / Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

5. Противники режима Николаса Мадуро выкрикивают антиправительственные слоганы и лозунги на массовой акции 1 апреля в центре Каракаса.

1 мая 2019 года, Каракас / Фото: REUTERS/Manaure Quintero

6. Николас Мадуро обращается к своим сторонникам в ходе организованной властями первомайской демонстрации в Каракасе.

1 мая 2019 года, Каракас / Фото: REUTERS/Fausto Torrealba

7. Представители СМИ несут коллегу, раненого в ходе столкновений в Каракасе 1 мая - вскоре после протестной акции против Николаса Мадуро.

1 мая 2019 года, Каракас / Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

8. Слезоточивый газ и столкновения на улицах Каракаса 1 мая.

1 мая 2019 года, Каракас / Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

9. Один из лидеров оппозиции Венесуэлы Леопольдо Лопес общается с прессой во дворе резиденции посла Испании в Каракасе. Он вынужден скрываться здесь со своей семьей из-за преследования со стороны властей Венесуэлы: 2 мая суд выдал ордер на его арест. Испанские власти уже заявили, что не намерены выдавать Лопеса режиму Мадуро.

2 мая 2019 года, Каракас / Фото: REUTERS/Manaure Quintero

10. Венесуэлу, охваченную экономическим и политическим кризисом, продолжают покидать тысячи людей. На фото - венесуэльские беженцы пересекают реку Тачира на границе с Колумбией, в окрестностях колумбийского города Кукута.