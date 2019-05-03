Экономист: В мае доллар вырастет по нескольким причинам 3.05.2019, 11:42

Почему американская валюта будет дорожать в белорусских обменниках.

В апреле курс доллара в Беларуси снизился с 2,1382 на 1 апреля до 2,1057 – на 30 апреля, однако эксперты прогнозируют, что американская валюта за май отыграет свои позиции. Жанна Кулакова, руководитель проекта Broker.by, объяснила сайту myfin.by, почему так произойдет.

– С высокой долей вероятности можно прогнозировать, что доллар подорожает. Это можно связать с несколькими обстоятельствами.

Во-первых, с динамикой доллара на международном валютном рынке. 1 мая состоялось очередной заседание ФРС, процентная ставка сохранилась на прежнем уровне, но в принципе никто и не ждал изменений. Важно, что глава ФРС Джером Пауэлл прокомментировал экономическую ситуацию в достаточно позитивном ключе, что оказало поддержку американской валюте.

Так что не исключено, что доллар будет потихонечку дорожать, если не произойдет каких-то форс-мажоров.

Второй момент, который может спровоцировать рост курса доллара на нашем рынке – это возможное ослабление российского рубля. Сейчас в России закончился очередной налоговый период, соответственно, российский рубль уже слабеет.

Кроме того, за последнее время несколько снизились нефтяные котировки. Это не слишком значимый фактор, тем не менее, он тоже может оказывать влияние.

Геополитические риски сохраняются. Так что вполне вероятно, что российская валюта, которая за последние месяцы выросла, сейчас начнет корректироваться и снижаться. Изменятся кросс-курсы, и это тоже предпосылка для роста курса доллара на нашем рынке.

Третий момент – ситуация с нашим рублем. Мы уже много говорили о том, что существуют риски, связанные с административным ростом зарплат, высоким уровнем валютного госдолга и, как следствие, высоким спросом на валюту со стороны государства.

Свою роль тут играет ситуация в сфере внешней торговли, которая зачастую заставляет предприятия выступать чистыми покупателями иностранной валюты.

Все это тоже может надавить уже непосредственно на белорусский рубль, хотя я напомню, что все же во втором полугодии эти риски будут проявляться более ярко.

Май для белорусского рубля может пройти спокойно. Но даже если будет так, то вышеперечисленных внешних факторов, с моей точки зрения, будет достаточно, чтобы ожидать роста курса доллара.

Что касается евро, то он тоже может расти, но, скорее всего, медленнее доллара.