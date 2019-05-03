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Польша отмечает День Конституции

  • 3.05.2019, 11:49
Фото: charter97.org

В этот день президентский дворец «Бельведер» доступен для посещения всеми желающими.

В Польше в четверг, 3 мая, отмечают День Конституции.

По этому случаю в стране будут проходить торжественные мероприятия, в том числе с участием первых лиц государства, сообщают польские СМИ.

Празднование Дня конституции началось праздничным богослужением в костеле святого Яна Крестителя в Варшаве с участием президентской четы. В полдень состоятся праздничные торжества на Замковой площади польской столицы, на которых будет присутствовать и глава государства Анджей Дуда.

В этот день президентский дворец «Бельведер» будет доступен для посещения всеми желающими.

В целом праздничные мероприятия пройдут во многих городах Польши.

3 мая 1791 года Сейм Речи Посполитой принял первую в Европе и вторую в мире Конституцию.

Конституция должна была ликвидировать принцип «либерум вето», обуздать шляхетскую анархию, смягчить крепостное социальное неравенство, ввести основы гражданского общества и установить прочную и дееспособную централизованную власть.

Принятие Конституции 3 мая предшествовала острая политическая борьба. Конституция явилась результатом компромисса между шляхтой, владеющей землей, и городской буржуазией. Она сохранила феодальное содержание и одновременно создавала более выгодные условия для развития мануфактурной промышленности и торговли, предоставляла более широкие права городским жителям.

Конституция коренным образом изменила структуру высших органов власти. Сейм превратился в орган способный на решительные действия. Он стал действительно законодательным и контролирующим органом. Благодаря Конституции в Речи Посполитой была сделана попытка осуществить принцип парламентского управления.

К наиболее важным изменениям относилась отмена избрания королей и установление наследования трона. Наследник короля, достигнув совершеннолетия и принеся присягу, мог присутствовать на всех заседаниях правительства без права решающего голоса. Король был наделен широкими полномочиями. Он признавался высшим руководителем всех вооруженных сил в стране, назначал и снимал генералов и офицеров, государственных чиновников, сенаторов, епископов. Все акты короля должны быть подписаны соответствующим министром, который отвечал перед сеймом за данный акт. В случае, если ни один из министров не подписывал решение, король отступал от этого решения, а если он настаивал, то вопрос переносился на рассмотрение сейма.

Предусматривалось создание постоянных комиссий при правительстве, в том числе - просвещения, полиции, армии и финансов, которые выбирались сеймом.

Для своего времени Конституция имела огромное значение, но ее положения не были полностью осуществлены из-за вторжения войск соседей Речи Посполитой, недовольных ее принятием.


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