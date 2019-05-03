Белорусы разоблачили мутную схему продажи авто на российских «транзитах» 4 3.05.2019, 11:58

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Женщина приехала в Минск из Витебской области, чтобы купить «Шевроле».

Приобретение автомобиля сродни выбору своей второй половинки, так как в большинстве случаев машина становится спутником жизни надолго. К такому выбору подходят тщательно, до деталей прорабатывая всевозможные негативные последствия.

К сожалению, полностью обезопасить себя невозможно, 100-процентных гарантий вам никто не даст, а если такие обещания и звучат, то не верьте, особенно если след автомобиля ведет на просторы соседней России.

Вот и читательница ABW.BY Людмила (имя изменено) к выбору автомобиля подходила не спеша. Приглянулся ей красавец Chevrolet Orlando в одном из минских комиссионных магазинов.

Впоследствии выяснилось, что о договоре комиссии в данном случае речи и близко не шло, хоть сам автохаус представлял собой вполне обычную площадку для реализации бывших в употреблении автомобилей.

Итак, Людмила приехала в Минск из Витебской области, надеясь вернуться домой уже не на маршрутке. Однако встретивший ее представитель автохауса - юрист (или менеджер, статус нам неизвестен), который должен был подготовить документы, - сделку так и не оформил, поскольку, по его мнению, имелись проблемы с российскими документами, которые не позволят поставить авто на учет в ГАИ. Людмила, в присутствии которой все действия происходили, стала переживать, что желанная покупка не состоялась.

"Ничего, все сделаем. Давайте копию вашего паспорта, все решим" - примерно такими словами успокоил Людмилу собеседник. Он также добавил, что ехать в Россию Людмиле не надо - достаточно копии паспорта, в Москве документы сделают быстро, аккуратно и сразу на Людмилу как на покупателя. Такой вариант развития событий покупательницу устраивал, она оставила залог. Но уже дома, все обдумав, женщина засомневалась. И причина для сомнений была весомая: как без нее можно оформить договор купли-продажи, кто получит свидетельство о регистрации? Ни паспорт, ни доверенность Людмила никому не передавала.

Свои сомнения женщина высказала продавцу, который вскоре прислал ей на вайбер уже готовое свидетельство о регистрации транспортного средства, выданное ГИБДД России.

В документе Людмила значилась в графе "Собственник". Буквально на следующий день СТС успешно прибыл в Минск.

Это еще больше насторожило нашу героиню. Она начала подумывать, как вернуть залог, и с этим вопросом обратилась в редакцию ABW.BY.

К легальности происходящего мы отнеслись скептически. Поэтому за Chevrolet Orlando отправились все вместе, но для начала "пробили" авто на предмет наличия в залоге и угоне - тут все чисто.

К нам подошли молодые люди. По словам Людмилы, среди них был и сам директор. Продемонстрировали: вот автомобиль, вот свидетельство о регистрации - внешне документ похож на настоящий. Была даже копия ПТС, хотя она и не нужна вовсе.

Мы озвучили желание вернуть залог, поскольку процесс получения неизвестными товарищами свидетельства о регистрации в московском ГИБДД без паспорта, без доверенности и без договора вызывает серьезное беспокойство. Все-таки потерять в перспективе 9000 у.е. по курсу непозволительная роскошь.

Вернуть нам залог не согласились. И началось: зачем вам это надо, что это такое, что за люди с вами и т.д. На простой вопрос "Как вы получили документы на собственника, гражданина Беларуси, без самого собственника, который в Москве последний раз был более десятка лет назад?" был получен ответ: "Вы не разбираетесь и не лезьте, так можно, все законно. Собственник при получении этих документов не нужен, да и на сделке тоже".

В ответ мы сообщили, что по российским законам основанием для выдачи свидетельства о регистрации транспортного средства является заявление, паспорт собственника (покупателя) и договор купли продажи (ДКП). Наконец, самое интересное: что осталось в ГИБДД, если договор купли-продажи (и он не подписан!) тут? И если в ГИБДД все же лежит подписанный договор, то кто его подписал? Одни вопросы.

По Приказу МВД России №605 от 07.08.2013 (в редакции от 26.06.2018) "Об утверждении административного регламента МВД РФ по предоставлению услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним" регистрация транспортного средства прекращается по следующим основаниям:

60.7 - заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с вывозом за пределы Российской Федерации...

В соответствии с п.65 Приказа прекращение регистрации по данному основанию производится на основании договора купли-продажи, удостоверяющего право собственности иностранного физического лица, не зарегистрированного в Российской Федерации. Для вывоза транспортного средства за пределы РФ на имя собственника оформляется свидетельство о регистрации транспортного средства. Причем оно выдается на руки новому владельцу вместе с его паспортом. В рамках этой процедуры (п.31 Приказа) инспектор ГИБДД обязан проверить полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении и прилагаемых документах. О какой проверке достоверности сведений в нашем случае может идти речь?

Уровень эмоций стал зашкаливать, причем настолько, что пришлось вызывать сотрудников милиции.

Появление представителя Первомайского РУВД на уровень ругани и шума повлияло мало. Мы долго пытались объяснить милиционеру причину вызова и наши аргументы по поводу документов, представленных автохаусом, но понял ли товарищ старший лейтенант суть происходящего, не знаем.

Мы остались ждать на улице, а милиционер с Людмилой и представителями автохауса продолжили диалог в помещении. Сложно сказать, о чем они говорили, но после 20 минут "общения" от написания заявления Людмила отказалась со слезами на глазах, кроме всего прочего, она все же решилась купить этот автомобиль. Хозяин - барин, как говорится. Если и рискуешь, то осознанно, а о рисках Людмиле мы рассказали подробно.

Чтобы хоть как-то вывести совершаемую сделку в белорусское правовое поле и таким образом защитить права покупательницы, в присутствии сотрудника правоохранительных органов мы напоминаем продавцу-комиссионеру о выписке хотя бы счета-справки, что требует п.1.4 Указа Президента РБ №504.

1.4. при отчуждении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - субъекты торговли) на основании договора розничной купли-продажи механических транспортных средств с рабочим объемом двигателя 50 кубических сантиметров и более и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час, прицепов к ним, кроме боковых прицепов к мотоциклам, колесных тракторов, прицепов и двигателей к ним, самоходных машин и двигателей к ним, а также кузовов, кабин, шасси, рам транспортных средств и самоходных машин (далее в подпунктах 1.5 и 1.6 - транспортные средства) этими субъектами торговли выдается покупателю, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, счет-справка, которая является документом, подтверждающим заключение такого договора;

Ответ удивил: "Если мы счет-справку выпишем, то покупателю придется заплатить большой утильсбор, поскольку получается, что автомобиль продало юрлицо. А если договор от физлица, тогда утильсбор меньше".

Оказывается, все ради заботы о материальном благополучии клиентов!

Счет-справку комиссионер (продавец) так и не выписал. Покупательницу убедили, что достаточно договора между российским гражданином и ею.

"А где тогда здесь участие комиссионного автомагазина?" - спросите вы. А нигде. В этой сделке юридически комиссионера нет. Тогда что на комиссионной площадке делает автомобиль, снятый с учета в России и на российских "транзитах"? Где договор между российским продавцом и автохаусом? Да и мог ли он быть в принципе, если в соответствии с п.29 Правил комиссионной торговли на комиссию принимаются автомобили, ранее регистрировавшиеся на территории Беларуси, а "наш" Chevrolet Orlando ранее такой регистрации в стране не имел.

Посчитать же, сколько автомобилей на российских "транзитах" находится на территории автохауса, не проблема, любой желающий может прийти и посмотреть. Но с какими документами они там находятся? Не с такими ли, как в случае с Людмилой?

Кстати, напомним, что магазин комиссионный, а значит, помимо обязательных договоров комиссии должны быть и свидетельства о регистрации ТС, снятых с учета в связи с продажей, и акты проверки технического состояния транспортных средств, которые подписываются комиссией, в состав которой обязательно включается комитент (продавец). Есть еще много всяких нюансов и правовых норм, которые комиссионный магазин обязан соблюдать.

Но удивило и поведение покупательницы. Ее не остановило то, что фактически она приобрела автомобиль у иностранного гражданина, которого ни разу не видела. Не остановило и то, что комиссионный магазин тут вообще какое-то странное звено, официально в сделке не участвовавшее, хотя все переговоры велись именно через него, на его территории и с его представителями.

Для покупателя такое положение вещей означает, что при возникновении проблем подобные посредники могут оказаться не при делах. В случае же признания сделки недействительной и изъятия автомобиля свои претензии нынешний счастливый покупатель сможет предъявить фактическому продавцу - тому самому россиянину, которого никогда не видел.