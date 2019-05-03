Под Столбцами семья едва не подняла участкового на вилы 3.05.2019, 12:28

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История произошла 1 мая.

Вечером 1 мая житель Столбцовского района попал в больницу с ранением руки после визита в гости. Когда к пьяным хозяевам застолья приехал участковый, один стал угрожать вилами, а второй — громить машину. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

История произошла в Столбцовском районе 1 мая. В милицию поступил сигнал, что скорая забрала из деревни Вязовец 32-летнего мужчину с ножевым ранением руки.

Туда направили следственно-оперативную группу, а также выехал участковый, который был неподалеку. Он выяснил: в тот вечер пострадавший гостил у соседей, где выпивал вместе с хозяином дома и его двумя сыновьями. Там и случился конфликт, где был ранен мужчина.

Пока офицер ждал у машины подкрепления, к нему вышло нетрезвое семейство и начало угрожать.

«Началось с нецензурной брани и словесных угроз в адрес стража порядка, — рассказывают в МВД. Просьбы успокоиться их только раздражали. — При этом глава семейства вернулся к дому и вскоре вышел с вилами в руках».

Участковый предупредил, что может применить табельное оружие. В ответ один пытался ударить милиционера, а второй мужчина металлической трубой стал громить служебную машину.

«Чтобы охладить пыл троицы старший лейтенант милиции был вынужден произвести предупредительные выстрелы. Только это и остановило буянов», — говорят в ведомстве.

Подоспевшие коллеги помогли задержать мужчин. Ими оказались 56-летний отец и двое сыновей возрастом 26 и 30 лет. Сейчас они в изоляторе временного содержания.

Как отмечают в МВД, в действиях задержанных усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел). За это грозит от 3 месяцев ареста до 6 лет лишения свободы.