Под Столбцами семья едва не подняла участкового на вилы
- 3.05.2019, 12:28
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История произошла 1 мая.
Вечером 1 мая житель Столбцовского района попал в больницу с ранением руки после визита в гости. Когда к пьяным хозяевам застолья приехал участковый, один стал угрожать вилами, а второй — громить машину. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
История произошла в Столбцовском районе 1 мая. В милицию поступил сигнал, что скорая забрала из деревни Вязовец 32-летнего мужчину с ножевым ранением руки.
Туда направили следственно-оперативную группу, а также выехал участковый, который был неподалеку. Он выяснил: в тот вечер пострадавший гостил у соседей, где выпивал вместе с хозяином дома и его двумя сыновьями. Там и случился конфликт, где был ранен мужчина.
Пока офицер ждал у машины подкрепления, к нему вышло нетрезвое семейство и начало угрожать.
«Началось с нецензурной брани и словесных угроз в адрес стража порядка, — рассказывают в МВД. Просьбы успокоиться их только раздражали. — При этом глава семейства вернулся к дому и вскоре вышел с вилами в руках».
Участковый предупредил, что может применить табельное оружие. В ответ один пытался ударить милиционера, а второй мужчина металлической трубой стал громить служебную машину.
«Чтобы охладить пыл троицы старший лейтенант милиции был вынужден произвести предупредительные выстрелы. Только это и остановило буянов», — говорят в ведомстве.
Подоспевшие коллеги помогли задержать мужчин. Ими оказались 56-летний отец и двое сыновей возрастом 26 и 30 лет. Сейчас они в изоляторе временного содержания.
Как отмечают в МВД, в действиях задержанных усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника внутренних дел). За это грозит от 3 месяцев ареста до 6 лет лишения свободы.