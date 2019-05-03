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Стало известно, о чем советники Зеленского говорили с послами ЕС

  • 3.05.2019, 12:39
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ФОТО: 112.UA

Брюссель проинформировали о первых шагах новоизбранного президента Украины.

Представители команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского представили в Брюсселе его программу по внешней политике на ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил советник президента по международным отношениям, экономики, финансовой и банковской политики Александр Данилюк на брифинге в Брюсселе.

"Вчера мы выступали на комитете по вопросам политики и безопасности, членами которого являются 28 послов стран ЕС. Мы представили там программу и первые шаги новоизбранного президента Владимира Зеленского. Мы увидели очень высокую заинтересованность, понимание, что президент имеет высокий уровень поддержки. Говорили о том, как активизировать работу в нормандском формате, как отвечать на провокации РФ, в частности, паспортизацию в ОРДЛО ", - сказал Данилюк.

Он подчеркнул, что ключевым приоритетом будет восстановление, активизация работы "нормандского формата". По его словам, важна не дата проведения встречи, а наполнение ее содержанием.

Данилюк отметил, что предложение о встрече в Брюсселе поступило от европейской стороны.

По его словам, сегодня еще состоятся встречи с дипломатическими советниками президента Еврокомиссии и президента Европейского совета.

"Для нас это важно, потому что многие реформы, которые начались раньше, должны быть завершены сейчас. Люди, которые работали с Украиной раньше, теперь хотят услышать повестку дня нового президента и его первоочередные шаги. Кажется, то, что мы говорили, их очень порадовало", - отметил советник по вопросам правоохранительной и антикоррупционной политики Руслан Рябошапка.


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