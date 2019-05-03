Александр Китаров: Команда сработала четко 3.05.2019, 12:43

Александр Китаров

Капитан сборной Беларуси по хоккею доволен игрой с командой Словении.

Капитан сборной Беларуси Александр Китаров доволен тем, как сложилась игра с командой Словении (4:1) на чемпионате мира в дивизионе 1А. Об этом пишет «Прессбол».

- Хорошие голы забивали. Было много меньшинства, но ребята выстояли — молодцы. Все отоборонялись, были ненужные удаления, команда сработала четко, спецбригады — большинство и меньшинство. Все сложилось хорошо, — сказал Китаров.

Напомним, белорусские хоккеисты вчера одержали третью победу на турнире в Нур-Султане.