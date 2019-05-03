Стычки в исполкоме: жители Минска вызвали милицию на замглавы района 1 3.05.2019, 13:01

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Люди были крайне возмущены.

Сегодня в администрации Первомайского района Минска проходит заседание комиссии по итогам общественного обсуждения планов застройки дворов в районе метро «Академия наук», где против воли местных планируют соорудить семь паркингов, сообщает tut.by.

В чем суть вопроса

Напомним, в начале апреля в Минске горячо прошла презентация проекта детальной планировки (ПДП) в районе Академии наук. Проектировщики предложили построить в границах улиц Коласа — Калинина — Чорного — Сурганова многоэтажку, семь паркингов, досуговый центр и детский сад.

Двор между домами № 12 и 14 по Чернышевского. Тут планируют построить досуговый центр с открытым паркингом на 360 машино-мест. Фото предоставлено местными жителями

Но местные ополчились против этого. Особенно — против паркингов, которые им не нужны, но значительно ухудшат их жизнь. Но внятных ответов на свои замечания народ не получил, а многие ответственные за разработку ПДП на презентацию попросту не пришли.

За прошедшее с момента презентации время местные собрали около тысячи подписей против уплотнения. Но в комиссию включили только одного члена инициативной группы из трех предложенных жителями — Татьяну Кнотько. Вместо двоих других туда включили работников местного ЖЭСа, которые живут на территории ПДП. Сейчас и идет ее заседание.

Как работает комиссия

На заседание пришли местные жители. Но всех, кроме Татьяны Кнотько, милиционер Виталий Добровольский пускать отказался. Причина — устное распоряжение замглавы администрации Первомайского района Василия Косовца.

Люди были крайне возмущены. Сам же Василий Косовец, который является еще и председателем комиссии, тоже отказался их пускать. Он посоветовал жителям квартала сформулировать вопросы и прийти к нему на прием. Это людей возмутило тоже. Ведь они голосовали за одних людей, а включили совершенно других. И дополнять комиссию Косовец не намерен. Чиновник удалился в кабинет на заседание комиссии. Позже туда попыталась пройти корреспондент «Радыё Свабода», но милиционер Виталий Добровольский жестко вытолкал ее из кабинета.

Местные жители вызвали милицию.

Активист Виктор Барташевич пишет заявление в милицию на замглавы района Косовца за превышение служебных полномочий.

Глава Движения «За Свободу» и местный житель Юрий Губаревич говорит, что встретил в коридоре главу района Игоря Кудревича и задал ему несколько вопросов. Чиновник ответил, что членов инициативной группы не включили в комиссию потому, что есть и другие жители района, говорит Губаревич.

По словам главы Движения «За Свободу», Игорь Кудревич сказал ему, мол, ваша задача была прийти и устроить бардак.

— Так я ему говорю: «Бардак вы устроили. Если бы пустили представителей инициативной группы — все бы мирно рассматривали там вопросы. А так вы устроили это шоу с милицией», — говорит Губаревич.

Как рассказала корреспондент «Радыё Свабода» Инна Студинская, милиционер Добровольский сам подошел к ней и извинился за свои действия.