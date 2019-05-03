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12 упражнений, которые помогают улучшить память и внимание

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  • 3.05.2019, 13:20
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Какие особенности работы мозга человека можно для этого использовать.

Наш мозг работает как компьютер. Но, в отличие от техники, его нельзя заполнить данными на все 100%. От перегруза нас спасает забывание. Это естественное явление, предотвратить которое мы не в силах.

Но улучшить работу мозга можно — достаточно сделать так, чтобы он отделял ненужную информацию от нужной и научился не забывать действительно важные вещи. Вот советы и упражнения, которые в этом помогут, пишет «Лайфхакер».


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