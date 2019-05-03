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Прошедший апрель в Беларуси стал самым сухим за последние 75 лет

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  • 3.05.2019, 13:44
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За апрель в среднем по Беларуси выпало 7 миллиметров осадков.

Прошедший апрель в Беларуси стал самым сухим с 1945 года. Об этом tut.by рассказали в Белгидромете.

За апрель в среднем по Беларуси выпало 7 мм осадков. Это составило 18,2% климатической нормы.

— Такого сухого апреля на территории страны не отмечалось ни разу за послевоенный период с 1945 по 2019 год, — пояснили в Белгидромете. А это последние 74 года.

Предыдущий рекорд в этом смысле специалисты зафиксировали в апреле 1974 года. Тогда в среднем по стране выпало 9 мм осадков или 23% нормы за месяц.


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